Žalgiris objavio budžet za novu sezonu: Manji od Partizanovog, veći od Zvezdinog

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Žalgiris je objavio budžet za novu sezonu.

Koliki je budžet KK Žalgiris Izvor: MN PRESS

Žalgris je objavio budžet za novu sezonu i iznosi 21,7 miliona evra. U poređenju sa dva najveća srpska kluba znači da je veći od Crvene zvezde Meridianbet (20 miliona evra), a manji od Partizana (27 miliona evra). To su cifre koje su otkrili predsjednici dva kluba Željko Drčelić i Ostoja Mijailović.

Što se Žalgirisa tiče saopšteno je i da se od te cifre 14,4 miliona evra odnosi na plate za igrače i stručni štab. Sa tim novcem pokušaće da naprave iskorak u Evroligi i da dođu do plasmana u plej-of elitnog takmičenja.

Žalgiris je sezonu započeo dobro pošto je pobijedio na gostovanju u Monaku (89:84). Mozes Rajt je dominirao u tom meču i imao skoro savršen učinak (21 poen, 7/7 za dva, 1/1 za tri, 4/5 sa penala), uz 6 skokova. Pratio ga je Najdžel Vilijams-Gos (14) i upravo su njih dvojica među pojačanjima koja su stigla pred početak nove sezone.

