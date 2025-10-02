logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uletio u teren širio ruke pred Nedovićem i Mirotićem: Vasilis Spanulis bijesan kao ris poslije poraza u Evroligi

Uletio u teren širio ruke pred Nedovićem i Mirotićem: Vasilis Spanulis bijesan kao ris poslije poraza u Evroligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Monako je kod kuće izgubio od Žalgirisa, a Vasilis Spanulis je ušao u teren u posljednjim sekundama utakmice.

Vasilis Spanulis ušao na teren Izvor: Eurohoops.net/Screenshot

Košarkaši Monaka doživjeli su poraz od Žalgirisa u Evroligi (84:89), a njihov trener Janis Sferopulos je ljutit napustio meč. Kada je vidio da njegovi igrači ne prave prekršaj pri posljednjem posjedu Litvanaca, ušao je na parket i pred Nemanjom Nedovićem i Nikolom Mirotićem vikao i širio ruke.

Nakon toga se legendarni Grk pozdravio sa novim trenerom Žalgirisa, a prema njegovim reakcijama nije bilo teško pretpostaviti da igrače čeka "ribanje" zbog završnice. Litvanci su pobijedili u Monaku 89:84, a heroj trijumfa bio je bivši centar Olimpijakosa Mozes Rajt, koji je ubacio 21 poen, uz šest skokova. Takođe, istakao se još jedan doskorašnji igrač Olimpijakosa, plejmejker Najdžel Vilijams-Gos, koji je za goste ubacio 14 poena.

Ekipu Vasilisa Spanulisa predvodili su veterani - Majk Džejms sa 24 poena, Danijel Tajs sa 17 i Nikola Mirotić sa 16, dok je novajlija iz Crvene zvezde Nemanja Nedović za 12 i po minuta u igri ubacio dva poena iz dva šuta, uz dvije ukradene lopte, jednu asistenciju i jedan skok.

Monako će u petak, 3. oktobra, dočekati Dubai na svom terenu, a Žalgiris će iste večeri ugostiti šampiona Evrope - Fenerbahče.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga KK Monako KK Žalgiris Vasilis Spanulis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC