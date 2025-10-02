logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda precrtala, pa vratila Jaga i potreban joj je odmah: Tek je počela sezona, a veliki problemi su već tu

Zvezda precrtala, pa vratila Jaga i potreban joj je odmah: Tek je počela sezona, a veliki problemi su već tu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda se u prvoj takmičarskoj nedjelji sezone 2025/26 suočila sa tako komplikovanom situacijom da je morala da poništi svoju odluku o precrtanom Jagu.

Crvenoj zvezdi je potreban plejmejker Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda otputovala je na gostovanje Bajernu (četvrtak, 20.30 časova), opterećena velikim problemima sa povredama, uz prijetnju da počne evroligašku sezonu sa skorom 0-2. Poslije poraza protiv Armanija, uz prikazane stare boljke iako je tim potpuno nov, ekipa Janisa Sferopulosa u Minhenu igra protiv prošlosezonskog rivala iz plej-ina.

Ovu sezonu Bajern je počeo porazom na gostovanju Panatinaikosu u Atini 79:87, a dan prije meča protiv Bavaraca Crvena zvezda je odlučila da joj je precrtani plejmejker Jago Dos Santos ipak potreban ove sezone, pa ga je vratila u tim.

Posmatrajući velike probleme u organizaciji igre i ponovo ogoljenu činjenicu da je Kodiju Mileru Mekintajeru potrebna pomoć, Zvezdi je novi plejmejker potreban odmah. I ne samo "plej", već i korekcija propusta viđenih protiv Armanija, o kojima je trener Janis Sferopulos govorio na treningu u Minhenu.

"Prije svega, igramo protiv kvalitetnog tima koji je doveo neke nove igrače koji su sada u dobrom momentumu. Sa druge strane, imamo neka odsustva, ali to nije razlog da se ne borimo najviše što možemo. Moramo da popravimo igru prikazanu juče protiv Armanija, da budemo bolji defanzivno i da donosimo pametnije odluke u odnosu na prošli meč. Očekujem da će svi raspoloživi igrači da budu spremni i da ćemo se boriti za najbolji mogući rezultat", kazao je pred meč Janis Sferopulos.

Ko igra za Bajern ove sezone?

Izvor: EPA/PETE ANDREOU

Bajern je ovog ljeta doveo dvojicu bivših igrača Zvezde, Aleksu Radanova i Stefana Jovića, a uz njih i centra Albe Dejvida Mekormaka, krilnog centra Partizana Ajzeju Majka, plejmejkera Makabija, teško povrijeđenog Rokasa Jokubaitisa, plejmejkera Baskonije Kamara Boldvina, beka Reala Ksaveijera Rejten-Majsa, centra Pariza Leona Kracera, centra Panatinaikosa Venjena Gabrijela...

Takođe, novi ugovor sa ekipom potpisao je dugogodišnji kapiten, srpski internacionalac i bivši kapiten Partizana Vladimir Lučić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda Jago dos Santos Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC