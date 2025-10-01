logo
Rivero se ne vraća na teren do sljedeće godine: Stigle prve informacije o povredi centra Zvezde

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Hasijel Rivero doživio je povredu stopala i prema prvim informacijama koje stižu čeka ga tromjesečna pauza. Veliki problemi za Crvenu zvezdu.

Hasijel Rivero povrijeđen Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Hasijel Rivero neće se vraćati na teren do 2026. godine. Centar Crvene zvezde povrijedio se u prvom poluvremenu utakmice protiv Armanija, a prve informacije o njegovoj povredi su takve da će tri mjeseca biti van terena, prenosi "Sport klub".

"Odsustvovaće van terena oko tri mjeseca. Pregledi koji su obavljeni pokazali su da je slomio metatarzalnu kost i u najboljem slučaju biće spreman pri kraju godine", navodi se u tekstu.

Pogledajte

00:26
Hasijel Rivero povreda na Zvezda Armani
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Već postoji problem sa povredom centra Džoela Bolomboja i male su šanse da ćemo njega gledati do kraja 2025. godine. Uz to je Devonte Grejem povrijeđen i nosi ortopedsku čizmu i čeka ga najmanje mjesec dana pauze. Ajzea Kenan doživio je tešku povredu i male su šanse da će igrati košarku uopšte ove sezone...

Kada su u pitanju centri Zvezda u ovom momentu ima Ebuku Izundua i Uroša Plavšića. Tu je i Luka Mitrović sa kojim još nije u potpunosti riješena situacija oko ugovora...

