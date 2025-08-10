Zvezdin centar blista u reprezentaciji: Režirao preokret Kube, on je lider kakav je potreban

Hasijel Rivero bio je najbolji u ekipi Kube koja je savladala Ekvador.

Novi centar Crvene zvezde Hasijel Rivero odigrao je još jednu odličnu utakmicu za nacionalni tim. Ovog puta Kuba je pobijedila Ekvador 79:69, a novo pojačanje kluba sa Malog Kalemegdana ubacilo je 29 poena i time bio najbolji igrač na terenu u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Nije Kuba od samog starta imala inicijativu, do poluvremena su gosti gubili 37:30, a onda je Rivero u nastavku meča bio "iks" faktor svoje ekipe. Drugi dio meča otvorio je poenima, a do 26. minuta njegov tim je već imao prednost zahvaljujući seriji 14:4 u kojoj je Rivero postigao sedam poena (44:42).

Nastavio je Zvezdin centar da doprinosi timu i u daljem toku meča njegovi poeni bili su važni, ali pobjednik se više nije dovodio u pitanje. Jeste Ekvador uspijevao da održava zaostatak od četiri ili pet poena, ali je sama završnica prošla u znači gostiju, poslije serija od 11:2 (77:64) u 36. minutu bio je jasno da domaći tim nema nikakvu šansu da se vrati u meč.

Rivero je postigao 29 poena za isto toliko minuta na terenu. Iz igre je šutirao 13 od 20, što je 65 odsto šuta iz igre, dok je sa linije penala bio precizan tri puta iz četiri pokušaja. Uhvatio je Rivero i šest skokova i podijelio četiri asistencije.

Poslije ovog meča Kuba je trenutno nepobjediva sa skorom 2:0 u grupi, ali njen rival biće Čile, protiv kojeg će se boriti za prvo mjesto u grupi. Njihov susret zakazan je za noć između nedjelje i ponedjeljka u jedan sat poslije ponoći.