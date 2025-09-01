Rivero kupio Delije, a nije još ni kročio na teren: Kubanac je pravi hit

Hasijel Rivero oduševio navijače Crvene zvezde.

Sjajna atmosfera vlada u taboru KK Crvena zvezda. "Starosjedilac" Kodi Miler-Mekintajer koji je jedan od najaktivnijih na društvenim mrežama, objavio je na instagram storiju zanimljiv snimak.

Naime, on je snimio novajliju Hasijela Rivera koji pleše u svlačionici, a svima je odmah privukla pažnju frizura novog centra Crvene zvezde. On je ispleo crveno-bijele kikice koje mu se slažu sa opremom i već kupio Delije bez da je kročio na teren.

Poznat je po svom zanimljivom i ekstravagantnom izgledu, a vi sami procijenite kako mu stoji novi imidž. Hasijel River je karijeru gradio u Argentini, Španiji i Izraelu. U Evropi je nosio je dresove Valensije i Makabija gdje je zaigrao na najvećoj košarkaškoj sceni. Prethodne sezone Rivero je prosječno bilježio 10,2 poena uz odlične procente šuta i skoro 5 skokova po meču.