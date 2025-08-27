logo
Kako je Džordan Nvora prelomio da dođe u Zvezdu? Morao je da donese važne odluke

Kako je Džordan Nvora prelomio da dođe u Zvezdu? Morao je da donese važne odluke

0

Nekadašnji košarkaš Efesa Džordan Nvora sabrao prve utiske iz Beograda.

Džordan Nvora o dolasku u Zvezdu Izvor: MONDO/Matija Popović

Novajlija Crvene zvezde Džordan Nvora oduševljen je Beogradom, hranom i timskom atmosferom koja ga je dočekala u crveno-bijelom taboru. Nakon epizode u Efesu, spreman je za nove evroligaške izazove i ističe da nije bilo teško donijeti odluku o nastavku karijere.

Trenutno istražuje grad i zahvalan je saigračima na pomoći prilikom adaptacije. "Grad je sjajan do sada. Idem naokolo otkako sam stigao, osjećam se sjajno. Momci su odlični i pomažu mi otkako sam stigao, sve je dobro", prvi su utisci nigerijsko-američkog košarkaša.

"Sada volim to što je lijepo vrijeme, mogu da šetam napolju. Hrana je odlična, ali sam tu tek tri četiri dana, imam još da istražujem", kaže Džordan.

Izjava Džordan Nwora
Izvor: MONDO
Kako je donio odluku ? "Naravno, morao sam da napravim neke odluke. Kad sam postavio svoj um, pričao sam sa trenerom, igračima i nije bilo teško. Odlučio sam da dođem ovdje".

Prije Efesa igrao je u najjačoj košarkaškoj ligi, gdje je imao šansu da sarađuje sa srpskim trenerom Darkom Rajakovićem.

"Darko mi je pisao o tome dok sam bio u sezoni kad sam igrao za Efes, pisao mi je ovo. Igrao sam za njega, on je sjajan trener. Voli evropsku košarku, odličan je", rekao je Nvora.

Tagovi

Džordan Nvora košarka KK Crvena zvezda

