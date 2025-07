Crvena zvezda dovela NBA šampiona: Sedmo pojačanje za novu sezonu!

КК Црвена звезда Меридианбет обавештава јавност да је ново појачање нашег тима амерички бек Џордан Нвора!



Бивши играч Анадолу Ефеса и некадашњи НБА шампион потписао је уговор са нашим клубом и представлљаће велико појачање за црвено-беле!



Welcome to Red and White Family,…pic.twitter.com/6lpAqkx2hG