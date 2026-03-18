Pred Bosnom (ne)moguća misija: Mogu li "studenti" da nadoknade -15 i izbore polufinale FIBA Evropa kupa?

Dragan Šutvić
0

Bosna će večeras pokušati da napravi novi evropski podvig.

KK Bosna Izvor: ABA liga/KK Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Pred košarkašima Bosne ove srijede je (ne)moguća evropska misija.

Izabranici Mihameda Pašalića će večeras u dvorani Zetra (20.00) dočekati mađarski Sombatelji u revanšu četvrtfinala FIBA Evropa kupa. Sarajevski "studenti" su sjajnim partijama tokom sezone zaslužili mjesto među osam najboljih timova, ali su podbacili u završnici prvog četvrtfinalnog okršaja.

Činilo se, pri rezultatu 66:64 pet minuta prije kraja posljednje četvrtine, da nas čeka dramatična završnica, ali su igrači Bosne "nestali" sa terena u završnici. Mađari su kreirali seriju 15:2, za plus 15 pred večerašnji revanš (81:66), pa je jasno da je pred Sarajlijama izuzetno težak ispit.

Ukoliko, sa druge strane, uspiju da ga polože, u polufinalu će se sastati sa uspješnijim timom iz dvomeča Bilbao Basketa i Petkim Spora. Španski klub, inače branilac titule, trijumfovao je u prvom meču pred svojom publikom rezultatom 77:69.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

