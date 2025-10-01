"Najbolji si trener kog sam imao": Neočekivana poruka Zeka Ledeja poslije meča Zvezda - Milano

Zek Ledej poslije meča Zvezde i Olimpije iz Milana hvalio Milana Tomića, direktora crveno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Američki košarkaš Zek Ledej odigrao je sjajan meč protiv Crvene zvezde i predvodio je svoju Olimpiju do pobjede (92:82) kao najefikasniji igrač. Ledej je ubacio 21 poen, imao je još i pet skokova, za ukupan indeks korisnosti 25, a posebno mu je bila čast što je opet sreo svog nekadašnjeg trenera Milana Tomića.

Nekadašnji asistent Etorea Mesine, koji je sada sportski direktor Crvene zvezde, ostao je u lijepom sjećanju Ledeju koji za njega kaže da je "najbolji trener koga je imao", a znamo da su ga trenirali i Željko Obradović, Dejvid Blat, Etore Mesina, Jasikevičijus...

"Za mene lično je on bio najbolji trener kog sam imao. Svaki dan je bio uz mene, izazivao me da budem bolji čovjek, bolji igrač, bolji u svemu. Od prvog dana kada sam ga upoznao, postao mi je kao stariji brat, ili ujak. Uvijek je lijepo vidjeti ga. Čudno je sada kada je na drugoj strani, ali za mene je on kao porodica. Zahvalan sam što napreduje i što nastavlja dalje", rekao je Ledej za "Meridian Sport".

Istakao je da je ekipa Olimpije nova i da se igrači još upoznaju i grade hemiju, a da mu već prija saradnja s Markom Gudurićem koji je "obećao ćevape".

"Beograd je za mene kao drugi dom. Volim srpski narod, podsjećaju me na ljude među kojima sam odrastao u Istočnom Dalasu, u Teksasu. Kultura, hrana, ljudi - sve je to kao da sam kod kuće. Volim Srbiju i uvijek mi je lijepo da se vratim, a još ljepše kad pobijedim. Uvijek se obradujem kada dolazim u Beograd. Kao što sam rekao, ovo je velika prilika za naš tim. Znali smo da nas čekaju dva teška gostovanja. Potrebne su nam dvije pobjede, ali idemo dan po dan", rekao je Ledej koga sada u četvrtak očekuje meč sa bivšim klubom Partizanom.

"Sigurno je da Partizan ima ekipu koja može do fajnal-fora. Imaju i najboljeg trenera u istoriji Evrolige. A Zvezda ima mnogo talentovanih igrača. Još je rano, novi momci pokušavaju da se uklope, svi još uvijek traže hemiju. Tek je početak, ide se dan po dan. Za nas je ovo velika pobjeda i idemo dalje", dodao je on.