Radonjić izbacio kuma iz Evrokupa: Nestvaran preokret i prve riječi trenera poslije spektakla

Dejan Radonjić izbacio je svog kuma Zvezdana Mitrovića iz Evrokupa, a poslije toga su održali konferenciju za medije.

Izvor: MN PRESS

Nevjerovatna utakmica, preokret za pamćenje i pobjeda Bahčešehira protiv Cedevita Olimpije u četvrtfinalu Evrokupa (85:81). Ovaj meč ima i još jednu zanimljivost. Na klupama su Dejan Radonjić i Zvezdan Mitrović, treneri dva tima su ujedno i kumovi. Tako da je nekadašnji šef struke Crvene zvezde izbacio svog kuma iz evropskog takmičenja.

Po završetku utakmice na konferencijama za medije oglasili su se i jedan i drugi. "Hoću da čestitam mojim igračima na pobjedi. Igramo veoma dobro u Evrokupu ove sezone, prvo smo bili prvoplasirani u grupnoj fazi, sada smo u polufinalu i veoma smo srećni. Srećan sam kao trener ovog tima. Želim da se zahvalim i navijačima, bilo je prelijepo igrati pred njima", rekao je Radonjić.

Zvezdan definitivno ima za čim da žali. "U svlačionici sam čestitao mojim igračima iz dubine duše za fenomenalnu partiju koju su pružili. Ne samo u ovom meču nego tokom cijele sezone. Borili smo se do posljednje sekunde i mogu da kažem da sam ponosan. Uvijek postoji to 'ali', međutim to je sport. To su stvari koje ne možete da kontrolišete, takva je igra. Neka bolji pobijedi i tako je bilo u ovoj utakmici", poručio je Mitrović.

Bahčešehir Cedevita Olimpija Izvor: YoTube/Eurocup

Djelovalo je tokom većeg dijela meča da će gosti da izvuku pobjedu. Poslije prve četvrtine vodili su 24:7, pa je razlika otišla na maksimalnih "+19" (30:11), a na kraju treće dionice bilo je "+9" za Cedevitu (65:56). Radonjićev tim nije odustajao, spuštao je zaostatak i na kraju uspio da dođe do velikog preokreta. Igrač utakmice bio je Marko Simonović koji je u Turskoj kao pozajmljeni igrač Crvene zvezde. Meč je završio sa 20 poena i četiri skoka.