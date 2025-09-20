logo
Šampion NBA lige zamijenio Marka Gudurića u Fenerbahčeu

Nebojša Šatara
Šarunas Jasikevičijus je riješio da Marka Gudurića zamijeni sa nekadašnjim NBA šampionom Tejlenom Hortonom Takerom.

nba sampion zamenio marka gudurica u fenerbahceu Izvor: Kyusung Gong/FR171561 AP, Tanjug/FR171561 AP/Kyusung Gong

Prvak Evrope Fenerbahče je riješio da se ozbiljno pojača pred narednu sezonu i sada su doveli NBA veterana. Poslije šest sezona u najjačoj ligi na svijetu i osvojene titule Tejlen Horton Taker stigao je u Istanbul. 

Američki bek je prođle sezone igrao u Čikago Bulsima gdje je bilježio 6,5 poena, 1,7 skokova i 1,4 asistencije po meču. Bek rođen u Čikagu bio je 46. pik na draftu 2019. godine i poslije tri godine u Los Anđeles Lejkersima igrao je dvije godne za Jutu Džez, a sada je poslije sezone u rodnom Čikagu došao u Evropu.

Veliku će konkurenciju imati i vodi Vejda Boldvina, Skotija Vilbekina. Devona Hola, Artursa Žagarsa i Brendona Bostona. Za sada su Fener napustili lideri Marko Gudurić i Najdžel Hejs Dejvis, otišao je veteran Erik Mekolum i Dišon Pjer. Stigli su Mikael Jantunen, Armando Bejkot i Brendon Boston. 

(MONDO)

