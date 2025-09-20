logo
Drama na Kritu poslije meča Olimpijakosa i Milana: Svi pričaju o herojskom potezu Kostasa Papanikolaua

Morao je da reaguje medicinski tim Olimpijakosa, ali se kapiten istakao ljudskom reakcijom.

Kostas Papanikolau zaokupio pažnj djece čiju je majku udarilo auto Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Olimpije iz Milana su savladali ekipu Olimpijakosa rezultatom 76:71 na pripremnom turniru na Kritu gdje igra i Crvena zvezda. Nakon utakmice desila se jedna nezgoda, a kapiten crveno-bijelih Kostas Papanikolau je pokazao da je veliki čovjek.

Naime, samo nekoliko minuta nakon završetka utakmice između Olimpijakosa i Milana automobil je udario ženu na parkingu dvorane u Iraklionu. Nastala je velika panika, a medicinski tim Olimpijakosa je požurio na lice mjesta kako bi pružio prvu pomoć ženi.

Ona je ležala na zemlji u bolovima sa povrijeđenom lijevom nogom, ali, srećom, nije pretrpela ozbiljnije povrede. Na licu mjesta nezgode bili su neki od igrača, a herojski potez načinio je kapiten Olimpijakosa Kostas Papanikolau. On se potrudio da zaokupi pažnju djece koja su čekala da se njihovoj majci ukaže pomoć. Šta reći, svaka čast za lidera grčkih crveno-bijelih... 

