Drama na Kritu poslije meča Olimpijakosa i Milana: Svi pričaju o herojskom potezu Kostasa Papanikolaua

Morao je da reaguje medicinski tim Olimpijakosa, ali se kapiten istakao ljudskom reakcijom.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Olimpije iz Milana su savladali ekipu Olimpijakosa rezultatom 76:71 na pripremnom turniru na Kritu gdje igra i Crvena zvezda. Nakon utakmice desila se jedna nezgoda, a kapiten crveno-bijelih Kostas Papanikolau je pokazao da je veliki čovjek.

Naime, samo nekoliko minuta nakon završetka utakmice između Olimpijakosa i Milana automobil je udario ženu na parkingu dvorane u Iraklionu. Nastala je velika panika, a medicinski tim Olimpijakosa je požurio na lice mjesta kako bi pružio prvu pomoć ženi.

Just minutes after the Olympiacos–Armani Milano game had ended, a car struck a woman in the parking lot of the Nea Alikarnassos indoor arena in Heraklion.



Olympiacos’ medical team rushed to the scene to give first aid to the woman, who was lying on the ground in pain with an…pic.twitter.com/qXcrz7stKD — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_)September 19, 2025

Ona je ležala na zemlji u bolovima sa povrijeđenom lijevom nogom, ali, srećom, nije pretrpela ozbiljnije povrede. Na licu mjesta nezgode bili su neki od igrača, a herojski potez načinio je kapiten Olimpijakosa Kostas Papanikolau. On se potrudio da zaokupi pažnju djece koja su čekala da se njihovoj majci ukaže pomoć. Šta reći, svaka čast za lidera grčkih crveno-bijelih...