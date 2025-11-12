Kada se vraća Džordan Nvora? Obradović obradovao navijače pred Monako, blizu je

Džordan Nvora mogao bi da zaigra protiv Monaka.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Monaka u četvrtak od 20 časova u Beogradskoj areni u okviru duplog kola Evrolige. Crveno-bijeli su nakon sedam vezanih pobjeda poraženi od Dubaija i biće zanimljivo vidjeti kako će izgledati na terenu nakon što su izgubili "titulu nepobjedivih". Nažalost, trener Saša Obradović ima velikih problema sa povredama igrača. Moneke nije igrao protiv Dubaija, Izundu je iznesen sa terena, dok se čeka povratak Džordana Nvore i Devontea Grejema.

Trener crveno-bijelih vjeruje da mogu do nove pobjede u Evroligi, iako je iza njih dug put i niz teških mečeva.

"Umor je malo stvar glave, mislim da imamo dovoljno izazovnog protivnika koji god da je, a sad kada dolazi Monako, koji ima ekipu i ove godine da napadne fajnal-for. Tim sa najboljim individualcima u Evroligi. Moramo poraz da ostavimo iza sebe što prije. Jeste težak put bio, rano smo ustali sa sve svojim problemima o kojima treba da se sazna malo više u toku dana. U pitanju su Čima Moneke i Izundu, vidjećemo u kakvom su stanju. Nećemo biti najsvježiji, ali vjerujem da uz veliku podršku navijača, važno je da imamo dobar pristup. Mi smo i ovu utakmicu igrali u malo izmijenjenom sastavu prilično solidno. Nije bitno u kakvom sastavu nastupamo, idemo na pobjedu, to je imperativ."

Džordan Nvora je konačno počeo sa jakim treninzima i odluka o tome da li će igrati protiv Monakla biće donesena na dan utakmice.

"On je ozbiljno počeo da trenira, na dan utakmice ćemo vidjeti da li će da bude u sastavu ili neće, raduje da nema više nikakve probleme sa listom. Stepen fizičke pripreme je na trenerima. Ako ne ovu utakmicu, vjerovatno će sljedeću u sastavu."

Šta je ključ protiv Monaka?

"Potrebno je 40. minuta dobre koncentracije, oni su ekipa koja može lako da gubi 20, kao što je utakmica juče pokazala. Kontrolisati glavne zvijezde tima Majka, Elija i Dijaloa. On je nivo više od prošle godine. Ne možemo samo o njima da pričamo. To je dobar skup igrača. Ja sam skoro tri i po godine bio sa njima. Znaju da igraju zajedno, razumiju se na pogled. Mislim da će biti ekstra motivisani i njima je isto mnogo važno, pogotovo poslije jučerašnje utakmice da naprave ovdje neki brejk, rekao je Obradović i dodao:

"Nema ništa, teško putovanje, bilo je planirano da izađemo na teren. Ostaće samo na davanju informacijama da se prođe kroz greške od juče, poneka informacija. Ne treba ih opterećivati sa cijelom taktikom. Zna se ko su, šta su i kako igraju. Moramo da vidimo kako i šta želimo da igramo da bi napali tu pobedu", zaključio je Obradović.