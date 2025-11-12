Napokon dobra vijest za Crvenu zvezdu

Donatas Motiejunas igraće za Crvenu zvezdu protiv Monaka

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda prekinula je niz pobjeda u Dubaiju, ali to svakako nije ono što najviše zabrinjava klub i navijače. Tim sa Malog Kalemegdana više nego ikad ima problem sa povrijeđenim igračima, a u susretu sa debitanom u Evroligi, Saša Obradović nije mogao da računa čak na njih osmoricu. Ipak, ima i dobrih vijesti - Donatas Motiejunas moći će da zaigra za crveno-bijele protiv Monaka.

Litvanac je došao na tromjesečni ugovor u Crvenu zvezdu, kao pozajmljen igrač Monaka. Sreća crveno-bijelih je da centar njihovog tima ima nešto drugačije klauzule, odnosno one koje ga ne sprečavaju da igra protiv svog tima, kao što je to bio slučaj sa reprezentativcem Srbije Filipom Petruševim, prije godinu dana, u mečevima protiv Olimpijakosa, prenosi Sport klub.

"Zapravo, nije riječ o klasičnoj pozajmici. Poslije isteka tromjesečne saradnje sa Zvezdom, Motiejunas će de fakto biti slobodan igrač, s tim što bi mu Monako isplaćivao platu do kraja ugovora koji ističe po završetku ove sezone", navodi se u tekstu i dodaje da bi u slučaju ostanka Motiejunasa u Zvezdi, Monako i klub sa Malog Kalemegdana podijelili troškove plate Litvanca.

Prema tome, za crveno-bijele ipak postoji svjetlo na kraju tunela. Nakon što se Ebuka Izundu povrijedio u završnici meča protiv Dubaija, ova informacija je "zlata vrijedna" za Zvezdu. Uz to, trener Saša Obradović nagovijestio je i da bi Čima Moneke mogao biti dio tima, iako ga nije bilo u ekipi na prethodnom gostovanju, jer je Nigerijac požalio na bol u preponama.

Kad je Motiejunas u pitanju on ima veliki doprinos u Zvezdi, bilježi 9,3 poena, hvata tri lopte i dijeli jednu asistenciju, dok je njegov šut iz igre sasvim solidan sa 57 posto uspješnosti.

Ko je sve povrijeđen u Crvenoj zvezdi?

Teže su povrijeđeni Džoel Bolomboj (stopalo), Ajzeja Kenan (ligament koljena) i Hasijel Rivero (stopalo), Tajson Karter zbog plućne embolije izvjesno neće igrati do kraja sezone, a iščekuje se oporavak Devontea Grejema, koji još nije debitovao zbog masnice na kosti, kao i Džordana Nvore, koji već skoro tri nedjelje ne igra zbog povrede lista.

Gotovo je izvjesno da poslije onakvog prizora i bolne grimase Izundua, centra nećemo vidjeti u narednom meču, ali je trener Obradović nada da će ekipi pomoći makar Čima Moneke: "Trebalo bi da bude u timu, stalno smo u nekom vaganju - sa njim, Nvorom, sad i sa Ebukom. Da li će biti ili neće... Vraćanje i stavljanje u formu Batlera takođe nije lako, to je proces, treba još da razumije gdje je, kako se ovdje igra... To su sve stvari koje ti smetaju da igraš na željeni način. Potreban je cijeli roster da bi se održao način igre, a to je sve teže i teže", rekao je Obradović poslije meča za TV Arena sport.

