Saša Obradović o kraju Zvezdinog niza: Nismo odbrambeno bili na svom nivou!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Trener Crvene zvezde Saša Obradović poslije poraza od Dubaija u Evroligi istakao nedostatak agresivnosti i lošu timsku odbranu.

Saša Obradović poslije Dubai Crvena zvezda loša odbrana nema agresivnosti Izvor: YouTube/Dubai BasketBall Club/Screenshot

Trener Crvene zvezde Saša Obradović kratko je govorio poslije poraza svog tima u Dubaiju.

"Čestitam Dubaiju na pobjedi. Danas odbrambeno nismo bili na svom nivou. Naša agresivnost bila je samo djelimično prisutna. Moje zamjerke idu na određene rotacije u timskoj odbrani, što nas je skupo koštalo. Isto tako, očigledan je bio i izostanak Čime Monekea".

Zvezdin niz od sedam uzastopnih pobjeda u Evroligi je prekinut u večeri u kojoj je ostala bez još dvojice igrača, Čima Moneke osjetio je bol u preponi na zagrijavanju, a Ebuka Izundu je povrijedio skočni zglob u drugom dijelu utakmice.

"I bez još jednog igrača u rotaciji dobili smo problem sa Ebukom, koji se povrijedio. Rotacija je veoma ograničena, a tako skraćena postava dozvolila je Dubaiju 15 ofanzivnih skokova, neki su bili ključni".

Crvena zvezda vraća se u Beograd da u četvrtak igra protiv Monaka.

