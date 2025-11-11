logo
Kraj čudesnog niza Crvene zvezde: Evo gdje se sada nalazi na tabeli Evrolige

Kraj čudesnog niza Crvene zvezde: Evo gdje se sada nalazi na tabeli Evrolige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda završila je 10. kolo Evrolige porazom.

tabela evrolige poslije 10 kola Izvor: MN PRESS, sofascore.com

Crvena zvezda nije uspjela da nastavi pobjednički niz u Evroligi. Poslije serije od sedam pobjeda, izabranici Saše Obradovića doživjeli su poraz u 10. kolu Evrolige protiv Dubaija. Tim sa Malog Kalemegdana sada ima skor 7-3 i nalazi se na trećem mjestu elitnog takmičenja, odmah iza Hapoela i Žalgirisa. 

Postojala je nada da će crveno-bijeli uspjeti da zasjednu na prvo mjesto elitnog takmičenja, ali u timu Saše Obradovića neprestano su se nizali pehovi. Zvezda je još na startu meča ostala bez Čime Monekea koji se požalio na povredu, a onda je u samom finišu meča van terena mogao i Ebuka Izundu koji je izvrnuo zglob i da bolnom grimasom izašao.



Standings provided by Sofascore

Zvezda je loše otvorila susret sa Dubaijem, rivalu dozvolila potpunu kontrolu, pa je poslije niza od velikih sedam pobjeda poklekla i doživjela poraz 102:86 u Dubaiju. Tim Saše Obradovića imaće priliku da u srijedu odmori, pošto već u četvrtak dočekuje ekipu Monaka. Poslije pobjede nad crveno-bijelima, Dubai ima skor 4-6, pošto je tim Jurice Golmca vezao niz od četiri poraza u elitnom takmičenju.

