"To je katastrofa, a ne poraz Zvezde": Vlade Đurović o najvećem problemu crveno-bijelih

Poznati srpski trener Vlade Đurović rekao je posle poraza Zvezde od Dubaija da nije najveći problem crveno-bijelih poraz, već da su to nove povrede - Čime Monekea i Ebuke Izundua. Još prije susreta u Dubaiju Moneke se požalio na povredu, zbog koje nije ušao na teren, dok je centar crveno-bijelih četiri i po minuta pre kraja utakmice izvrnuo zglob i sa bolnom grimasom izašao sa terena.

"Ako su oni povrijeđeni kao Nvora, za koga su isprva rekli da je lakša povreda, onda je to zaista vrlo težak položaj Zvezde. Međutim, ako nije, treba se okrenuti utakmici protiv Monaka", rekao je Đurović za TV Arena sport.

Nastavio je Đurović da analizira probleme crveno-bijelih. "To je katastrofa (povrede), a ne poraz Zvezde. Nisam bio optimista pred ovaj meč. Rekao sam da bi Zvezdi trebala jedna pobjeda, u četvrtak je Monako. Kada nedostaju Nvora i Moneke, ne možeš da kažeš da je Zvezda bila kompletna, nevezano za druge, jer Bolomboj, Rivero, Kenan nisu ni igrali", dodao je košarkaški trener.

"Razočaran sam početnom postavom, počela je toliko mekano, rekao sam da bi trebalo da počnu ratnički, kao Partizan protiv Olimpijakosa, na granici faula. Naročito me razočarao mali Miljenović, preko cijelog terena Mekinli Rajt dribla, a on ne napravi faul. Pa, on treba da napravi pet faulova za tri minuta i da bude zadovoljan. Niko da napravi faul, jedino je Jago napravio prave faulove u drugom poluvremenu. Imao je asistencije, načinom na koji je igrao je napravio promjenu, Zvezda je tada i izjednačila"

"Prema tome, mora da se uđe ratnički. Razbili su nas Prepelič Slovenac, Kamenjaš Bosanac, Petrušev i Avramović. Rekao sam da se plašim Avramovića, mogao je još da pauzira, znao sam da će biti ovako. On je igrač koji može da promijeni tok bilo koje utakmice. Bilo to za CSKA, Partizan, reprezentaciju ili Dubai. Poslije onakvog nastupa da ovako odigra, svaka čast"

