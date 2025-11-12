logo
Nemanja Nedović poslije Partizana potpisao dres Crvene zvezde

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Bivši košarkaš Crvene zvezde potpisivao crveno-bijeli dres koji su navijači donijeli na meč protiv Partizana.

nemanja nedovic potpisuje dres zvezde protiv partizana Izvor: Kurir

Deseto kolo Evrolige donijelo nam je meč Partizana i Monaka u Beogradskoj areni, a crno-bijeli su nakon velike drame stigli do veoma važne pobjede. Šansu da donese pobjedu gostima jednim od najvećih prokreta u sezoni imao je Nemanja Nedović, ali on nije ubacio trojku u samom finišu utakmice. Nekoliko minuta nakon toga u Beogradu je imao jedan čudan zadatak.

Nekadašnji reprezentativac Srbije i dugogodišnji bek Crvene zvezde, protiv koje će igrati u četvrtak uveče, jednom mladom navijaču potpisao je crveno-bijeli dres. Iako su crveno-bijeli igrali na drugom kraju svijeta - i tamo izgubili od Dubaija - mladi košarkaški fanatik odlučio je da u Beogradskoj areni isprati meč Partizana, a da zatim Nedoviću pruži Zvezdin dres kako bi dobio autogram. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte

00:23
Nemanja Nedović potpisuje Zvezdin dres posle utakmice sa Partizanom
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Ovo je svakako neobična situacija, ali se Nedović veoma dobro sanšao i izašao je u susret mladom navijaču. Inače, Nemanja Nedović je meč završio sa osam poena, tri skoka i dvije asistencije, za 19 minuta na parketu. To je jedna od njegovih najboljih utakmica od kako je stigao u Monako, pred početak tekuće sezone.

Nakon deset odigranih mečeva u Evroligi, Monako ima skor 6-4 i nalazi se na petoj poziciji, dok je Partizan sa skorom 4-6 na 16. poziciji u takmičenju najboljih evropskih klubova. U narednoj rundi Monako gostuje Crvenoj zvezdi, dok Partizan ide na put i igraće protiv Asvela.

Bonus video:

Pogledajte

00:30
Marko Jovanović u Areni gleda Partizan Monako
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Tagovi

Nemanja Nedović KK Crvena zvezda Evroliga KK Monako KK Partizan

