Željko Obradović o Niku Kalatesu: "To je direktna provokacija"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović govorio je o doprinosu Nika Kalatesa u Partizanu, ali i načinu na koji ga drugi timovi vide

zeljko obradovic o niku kalatesu Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Monako u 10. kolu Evrolige, a Nik Kalates iz meča u meč izgleda sve bolje na terenu. Međutim, Željko Obradović govorio je o iskusnom plejmejekru i činjenici da je Monako zanemario Grka u ključnim trenucima meča. Na kraju, Partizan je zahvaljujući važnim poenima Kalatesa uspio i da prekine niz poraza u elitnom takmičenju.

Kalates je upisao prve evroligaške poene u dresu Partizana, iskusni organizator igre bio je treći najefikasniji u dresu crno-bijelih, ali statistika ne može dovoljno dočarati doprinos koji je imao na terenu. Pogodio je dvije trojke i dva šuta za dva poena, pa je susret završio sa 10 poena, tri skoka i jednom asistencijom, ali i sa dvije ukradene lopte.

"Nik Kalates je igrač koji, naravno, zna da rasporedi igrače, ali opet kada pričamo o kreatorima treba reći da se na njemu igra potpuno druga odbrana. Nije on slučajno imao ono polaganje, zicer i nije slučajno ostao onoliko sam, to je direktna provokacija", rekao je Željko Obradović na konferenciji za medije.

Nik Kalates šutirao je 4-11 iz igre, pa je Željko Obradović morao da konstatuje da je rival drugačije pristupio Grku: "A, na Vašingtonu, Sterlingu i Miltonu se igra drugačija odbrana. U odnosu na njihove kvalitete se postavljaju napadi i to razumije svako ko i malo razumije košarku", zaključio je trener Partizana.

Kalates je posebno važan doprinos imao na kraju prve i početku druge četvrtine, tada je napravio seriju 5:0, dok rivalima nije dozvoljavao da ugroze koš Partizana, jer je neumoljivo sekao lopte Monaka. Takođe, uvijek je bio blizu lopte, pokušavao da izbori skok i domogne se posjeda, što je menjalo ritam crno-bijelih tokom meča. Na kraju, jedini uspješniji od njega bili su Aleksej Pokuševski sa 17 poena i sedam skokova i Dvejn Vašington sa 22 poena, jednim skokom i dvije asistencije.

Željko Obradović
Izvor: MONDO
(MONDO)

Tagovi

Željko Obradović Nik Kalates KK Partizan Evroliga

