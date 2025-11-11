logo
"Teško je objasniti": Željko Obradović se oglasio poslije drame u Areni

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Trener Partizana dao izjavu poslije burno ostvarene pobjede protiv Monaka

partizan monako izjava zeljka obradovica Izvor: TV Arena sport

Željko Obradović bio je vidno zbunjen velikim padom u igri svog tima u završnici meča protiv Monaka. Crno-bijeli su pobijedili nakon ispuštene prednosti od 20 poena, serije gostiju 22:0, a nakon što su gledali promašaje gostiju u nizu u posljednjem minutu.

"U situaciji u kojoj smo naravno da je jako važno dobiti. Ipak, kada igrate ovakvu utakmicu i dođete u situaciju da ovako igrate i dođete u ovakvu završnicu, to je teško objasniti. Čestitke igračima i hvala navijačima na podršci", rekao je Obradović poslije meča za TV Arena sport.

Partizan je razbijao Monako, a onda je upao u crnu rupu u kojoj je uz mnogo sreće iščupao pobjedu. U završnici je gostujući tim promašio pet šuteva u nizu, a onda je Majk Džejms zakasnio da uputi i šesti. Sve pri konačnom rezultatu, 78:76.

Ipak, crno-bijeli su našli način da sačuvaju pobjedu kojom su prekinuli niz od četiri uzastopna poraza i sada se okreću gostovanju ASVEL-u u petak.

(MONDO)

