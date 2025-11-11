logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovako Partizan stoji poslije pobjede za infarkt: Pogledajte tabelu Evrolige

Ovako Partizan stoji poslije pobjede za infarkt: Pogledajte tabelu Evrolige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Evo kako Partizan stoji na tabeli Evrolige poslije pobjede protiv Monaka.

Ovako Partizan stoji poslije pobjede za infarkt: Pogledajte tabelu Evrolige Izvor: MN Press/Sofascore

Partizan je dramatičnim trijumfom protiv Monaka prekinuo niz poraza i odmakao sa začelja tabele. Crno-bijeli su kontrolisali meč, pa se kockali i ipak trijumfovali, pa sada imaju skor 4-6 i sa olakšanjem se okreću se gostovanju "fenjerašu" ASVEL-u u petak.



Standings provided by Sofascore

Iza crno-bijelih ostali su porazi od Pariza, Hapoela, Barselone i Olimpijakosa i pred njima je prilika da stabilizuju formu i poziciju na tabeli. Ipak, raspored neće postati lakši, jer će poslije gostovanja u Francuskoj naredne nedjelje dočekati Fenerbahče, a zatim će gostovati Panatinaikosu, pa će početi decembar sa tri uzastopne utakmice na domaćem terenu, protiv Bajerna, Crvene zvezde i Virtusa.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC