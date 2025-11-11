Ovako Partizan stoji poslije pobjede za infarkt: Pogledajte tabelu Evrolige

Evo kako Partizan stoji na tabeli Evrolige poslije pobjede protiv Monaka.

Partizan je dramatičnim trijumfom protiv Monaka prekinuo niz poraza i odmakao sa začelja tabele. Crno-bijeli su kontrolisali meč, pa se kockali i ipak trijumfovali, pa sada imaju skor 4-6 i sa olakšanjem se okreću se gostovanju "fenjerašu" ASVEL-u u petak.







Iza crno-bijelih ostali su porazi od Pariza, Hapoela, Barselone i Olimpijakosa i pred njima je prilika da stabilizuju formu i poziciju na tabeli. Ipak, raspored neće postati lakši, jer će poslije gostovanja u Francuskoj naredne nedjelje dočekati Fenerbahče, a zatim će gostovati Panatinaikosu, pa će početi decembar sa tri uzastopne utakmice na domaćem terenu, protiv Bajerna, Crvene zvezde i Virtusa.

