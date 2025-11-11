Partizan - Monako, uživo: Crno-bijeli pred velikim iskušenjem u Evroligi

Partizan dočekuje Monako u 10. kolu Evrolige.
Partizan i Monako igraju meč 10. kola Evrolige u 20.30 u Beogradskoj areni.
Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...
Partizan se oglasio zbog Evrolige
Obradović: Imaju Mirotića i Džejmsa...Izvor: MN PRESS
"Igramo protiv tima koji je izuzetno kvalitetan, godinama igraju zajedno. Imaju i (Nikolu) Mirotića. Snaga te ekipe je u spoljnim igračima, (Majk) Džejms ima izvanrednu sezonu. To su najbitnije stvari za njihovu igru, moramo da zaustavimo te njihove kreatore. Moramo da igramo odbranu kao veliki dio utakmice u Pireju. Izuzetno su napadački jaki, ali imaju i vrlo posebne igrače u odbrani", rekao je Željko Obradović.
Tabela Evrolige
Dobro došli!
