Partizan - Monako, uživo: Crno-bijeli pred velikim iskušenjem u Evroligi

Partizan dočekuje Monako u 10. kolu Evrolige.

partizan monako uzivo prenos evroliga livestream Izvor: MN PRESS

Partizan i Monako igraju meč 10. kola Evrolige u 20.30 u Beogradskoj areni.

Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
19:14

Partizan se oglasio zbog Evrolige

19:13

Obradović: Imaju Mirotića i Džejmsa...

Izvor: MN PRESS

  "Igramo protiv tima koji je izuzetno kvalitetan, godinama igraju zajedno. Imaju i (Nikolu) Mirotića. Snaga te ekipe je u spoljnim igračima, (Majk) Džejms ima izvanrednu sezonu. To su najbitnije stvari za njihovu igru, moramo da zaustavimo te njihove kreatore. Moramo da igramo odbranu kao veliki dio utakmice u Pireju. Izuzetno su napadački jaki, ali imaju i vrlo posebne igrače u odbrani", rekao je Željko Obradović.

19:12

Tabela Evrolige



Standings provided by Sofascore

19:12

Dobro došli!

Partizan dočekuje Monako u Beogradskoj areni u meču koji počinje u 20.30 sati. Susret 10. kola Evrolige možete pratiti uz MONDO lajv tekstualni prenos iz minuta u minut.

