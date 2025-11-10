logo
"Da li je mogao bolje za Partizan? Mislim da jeste": Željko Obradović se oglasio o Džabariju Parkeru

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović govorio je o očekivanjima pred 10. kolo Evrolige.

Željko Obradović pred Partizan Monako govorio o Džabariju Parkeru Izvor: MN PRESS

Partizan je u Evroligi pretrpio nekoliko bolnih poraza, potom je u vikendu za nama imao pauzu u regionalnom takmičenju što mu je omogućilo da se oporavi i spremniji otpočne novo duplo kolo elitnog takmičenja. Trener crno-bijelih Željko Obradović istakao je probleme koje ima tim pred duel sa Monakom u 10. kolu takmičenja - neće moći da računa na Vanju Marinkovića i Arijana Lakića. 

Partizan u utorak u dupke punoj Beogradskoj areni dočekuje Monako u susretu koji je na programu u 20.30. Tim koji vodi Vasilis Spanulis pun je talentovanih igrača i nalazi se u ritmu pobjeda. "Igramo protiv tima koji je izuzetno kvalitetan, godinama igraju zajedno. Imaju i (Nikolu) Mirotića. Snaga te ekipe je u spoljnim igračima, (Majk) Džejms ima izvanrednu sezonu. To su najbitnije stvari za njihovu igru, moramo da zaustavimo te njihove kreatore. Moramo da igramo odbranu kao veliki dio utakmice u Pireju. Izuzetno su napadački jaki, ali imaju i vrlo posebne igrače u odbrani", započeo je Obradović.

Partizan nije u dobrom ritmu, nije tajna. Obradović je o krizi u timu rekao: "Najbolje za jedan tim su pobjede. Mogu da kažem da smo igrali dobro tri posljednje utakmice. Sezona je takva da nemamo vremena da tugujemo i da se previše radujemo, radimo u istom ritmu i ponašamo se kao pred svaki sljedeći meč. Ovoga puta je to Monako, analizirali smo posljednju četvrtinu protiv Olimpijakosa."

"Sve odluke i karte utakmice koje su pokazale da nisu bile dobre radili su igrači kod kojih je morala da bude lopta, igrači kao što su Vašington, Sterling i Milton. Nema zamerki, vidjeli su oni sebe na videu i poslije meča su pričali sa mnom. Žao im je i svjesni su kako smo odigrali i koliko smo imali veliku šansu da pobijedimo u Pireju. Najbolji lijek za situaciju o kojoj smo jeste da pobijedimo."

Šta je Željko Obradović rekao o novim pojačanjima?

Partizan je u proteklom periodu doveo dugoočekivanog plejmejkera, a i centra, pa su Bruno Fernando i Nik Kalates neočekivano brzo uspjeli da pronađu svoje uloge u timu. "Uvijek je problem kad igrač dođe u toku sezone, potrebno mu je vrijeme. Adaptacija im je lakša i poznaju me. Kalates je neko ko razumije igru, ima inteligenciju. I sa njim dosta pričam i ako vam dođe igrač tokom sezone i mora da igra preko 30 minuta, onda možete da zamislite kakva je situacija."

"Milton nije bio mjesec dana u timu, inteligentan je, imam maksimalno povjerenje u njega. Bruno je problem što ga koristimo i na četiri i na pet, onda nije lako da se sve zapamti. Kad je on na parketu, pokušavam da pojednostavim napad, a odbrana je već nešto drugo. Sve je u redu kada je u pitanju želja i rad. Sezona je takva da nemate vremena da radite. Protiv Duabija smo gledali meč, poslije je bilo povuci-potegni da li se trenira, poslije teškog puta. Ali sam uspeo da ih ubijedim makar 20 minuta."

Kad je u pitanju zdravstveni bilten - kapiten Vanja Mainković i Arijan Lakić neće biti u stanju da pomognu timu. "Situacija u timu je da se juče na treningu dobio udarac u rame, Lakić. Na sreću, nije ozbiljno, ali do jutros su rekli mirovanje i neće biti u timu. Marinković je povrijeđen, neće biti ni sutra u timu. Osjeća se bolje, ali nedovoljno da trenira i igra. Što se tiče Pokuševskog, ne postoji nijedna druga odluka sem one koja je najvažnija, a to je da isključivo vodim računa o interesu tima. Moja procjena je tu. Igra dobro, ponaša se dobro, igraće kao i svi ostali."

Kakva je situacija sa Parkerom u Partizanu?

Kad je u pitanju Džabari Parker, Obradović je bio jasan: "Postoje ljudi koji su sposobni da objasne neke stvari. Jedna od stvari je upravo to: društvene mreže i tehnološka era. Da je to izuzetno pogubno za svakog čovjeka. A onda zamislite za igrača koji razmišlja o tome."

Nastavio je trener o najzvučnijem pojačanju crno-bijelih: "Mene to ne zanima i pokušavam da se isključim iz toga. Kad bih se bavio time, imalo bi negativan uticaj na moj posao. Informacije koje mi trebaju nalazim na drugi način. Na sajtove i mreže ne mogu i ne želim da utičem. Imate mišljenja o Parkeru koja su najbolja ili najgora. On je igrač koji daje sve od sebe na treningu. Da li je mogao bolje za tim, mislim da jeste", rekao je Obradović.

Džabari Parker KK Partizan Evroliga Željko Obradović

