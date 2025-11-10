"Da li je mogao bolje za Partizan? Mislim da jeste": Željko Obradović se oglasio o Džabariju Parkeru

Željko Obradović govorio je o očekivanjima pred 10. kolo Evrolige.

Partizan je u Evroligi pretrpio nekoliko bolnih poraza, potom je u vikendu za nama imao pauzu u regionalnom takmičenju što mu je omogućilo da se oporavi i spremniji otpočne novo duplo kolo elitnog takmičenja. Trener crno-bijelih Željko Obradović istakao je probleme koje ima tim pred duel sa Monakom u 10. kolu takmičenja - neće moći da računa na Vanju Marinkovića i Arijana Lakića.

Partizan u utorak u dupke punoj Beogradskoj areni dočekuje Monako u susretu koji je na programu u 20.30. Tim koji vodi Vasilis Spanulis pun je talentovanih igrača i nalazi se u ritmu pobjeda. "Igramo protiv tima koji je izuzetno kvalitetan, godinama igraju zajedno. Imaju i (Nikolu) Mirotića. Snaga te ekipe je u spoljnim igračima, (Majk) Džejms ima izvanrednu sezonu. To su najbitnije stvari za njihovu igru, moramo da zaustavimo te njihove kreatore. Moramo da igramo odbranu kao veliki dio utakmice u Pireju. Izuzetno su napadački jaki, ali imaju i vrlo posebne igrače u odbrani", započeo je Obradović.

Partizan nije u dobrom ritmu, nije tajna. Obradović je o krizi u timu rekao: "Najbolje za jedan tim su pobjede. Mogu da kažem da smo igrali dobro tri posljednje utakmice. Sezona je takva da nemamo vremena da tugujemo i da se previše radujemo, radimo u istom ritmu i ponašamo se kao pred svaki sljedeći meč. Ovoga puta je to Monako, analizirali smo posljednju četvrtinu protiv Olimpijakosa."

"Sve odluke i karte utakmice koje su pokazale da nisu bile dobre radili su igrači kod kojih je morala da bude lopta, igrači kao što su Vašington, Sterling i Milton. Nema zamerki, vidjeli su oni sebe na videu i poslije meča su pričali sa mnom. Žao im je i svjesni su kako smo odigrali i koliko smo imali veliku šansu da pobijedimo u Pireju. Najbolji lijek za situaciju o kojoj smo jeste da pobijedimo."

Šta je Željko Obradović rekao o novim pojačanjima?

Partizan je u proteklom periodu doveo dugoočekivanog plejmejkera, a i centra, pa su Bruno Fernando i Nik Kalates neočekivano brzo uspjeli da pronađu svoje uloge u timu. "Uvijek je problem kad igrač dođe u toku sezone, potrebno mu je vrijeme. Adaptacija im je lakša i poznaju me. Kalates je neko ko razumije igru, ima inteligenciju. I sa njim dosta pričam i ako vam dođe igrač tokom sezone i mora da igra preko 30 minuta, onda možete da zamislite kakva je situacija."

"Milton nije bio mjesec dana u timu, inteligentan je, imam maksimalno povjerenje u njega. Bruno je problem što ga koristimo i na četiri i na pet, onda nije lako da se sve zapamti. Kad je on na parketu, pokušavam da pojednostavim napad, a odbrana je već nešto drugo. Sve je u redu kada je u pitanju želja i rad. Sezona je takva da nemate vremena da radite. Protiv Duabija smo gledali meč, poslije je bilo povuci-potegni da li se trenira, poslije teškog puta. Ali sam uspeo da ih ubijedim makar 20 minuta."

Kad je u pitanju zdravstveni bilten - kapiten Vanja Mainković i Arijan Lakić neće biti u stanju da pomognu timu. "Situacija u timu je da se juče na treningu dobio udarac u rame, Lakić. Na sreću, nije ozbiljno, ali do jutros su rekli mirovanje i neće biti u timu. Marinković je povrijeđen, neće biti ni sutra u timu. Osjeća se bolje, ali nedovoljno da trenira i igra. Što se tiče Pokuševskog, ne postoji nijedna druga odluka sem one koja je najvažnija, a to je da isključivo vodim računa o interesu tima. Moja procjena je tu. Igra dobro, ponaša se dobro, igraće kao i svi ostali."

Kakva je situacija sa Parkerom u Partizanu?

Kad je u pitanju Džabari Parker, Obradović je bio jasan: "Postoje ljudi koji su sposobni da objasne neke stvari. Jedna od stvari je upravo to: društvene mreže i tehnološka era. Da je to izuzetno pogubno za svakog čovjeka. A onda zamislite za igrača koji razmišlja o tome."

Nastavio je trener o najzvučnijem pojačanju crno-bijelih: "Mene to ne zanima i pokušavam da se isključim iz toga. Kad bih se bavio time, imalo bi negativan uticaj na moj posao. Informacije koje mi trebaju nalazim na drugi način. Na sajtove i mreže ne mogu i ne želim da utičem. Imate mišljenja o Parkeru koja su najbolja ili najgora. On je igrač koji daje sve od sebe na treningu. Da li je mogao bolje za tim, mislim da jeste", rekao je Obradović.