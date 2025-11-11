Zvezda ostala bez pola tima: Spisak povrijeđenih sve duži

KK Crvena zvezda ima u ovom trenutku osmoricu povrijeđenih i devet raspoloživih košarkaša.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda je na gostovanju Dubaiju ostala bez još dvojice igrača - krila Čime Monekea i centra Ebuke Izundua.

Moneke nije ni nastupio zbog bola u preponi koji je osjetio još na zagrijavanju, a Izundu je bio najefikasniji igrač ekipe (16 poena), u trenutku u kojem je morao napolje zbog bola u skočnom zglobu.

Nažalost, veliki broj povreda prati Zvezdu još od priprema i zaključno sa današnjim gostovanjem Dubaiju ona ima čak osmoricu povrijeđenih i odsutnih igrača.

Džoel Bolomboj Hasijel Rivero Ajzeja Kenan Tajson Karter Džordan Nvora Devonte Grejem Čima Moneke Ebuka Izundu

Kakve su povrede u pitanju?

Izvor: EPA/ALI HAIDER

Teže su povrijeđeni Džoel Bolomboj (stopalo), Ajzeja Kenan (ligament koljena) i Hasijel Rivero (stopalo), Tajson Karter zbog plućne embolije izvjesno neće igrati do kraja sezone, a iščekuje se oporavak Devontea Grejema, koji još nije debitovao zbog masnice na kosti, kao i Džordana Nvore, koji već skoro tri sedmice ne igra zbog povrede lista.

Toj listi igrača sada bi trebalo dodati i Monekea i Izundua, s tim da je Obradović poslije utakmice u Dubaiju dao optimistične vijesti u vezi sa Monekeom, koji bi trebalo u četvrtak da igra protiv Monaka u Beogradskoj areni.

"Trebalo bi da bude u timu, stalno smo u nekom vaganju - sa njim, Nvorom, sad i sa Ebukom. Da li će biti ili neće... Vraćanje i stavljanje u formu Batlera takođe nje lako, to je proces, treba još da razume gdje je, kako se ovdje igra... To su sve stvari koje ti smetaju da igraš na željeni način. Potreban je cijeli roster da bi se održao način igre, a to je sve teže i teže", rekao je Obradović poslije meča za TV Arena sport.

Pogledajte kako se povrijedio Izundu: