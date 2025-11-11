logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda ostala bez pola tima: Spisak povrijeđenih sve duži

Zvezda ostala bez pola tima: Spisak povrijeđenih sve duži

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

KK Crvena zvezda ima u ovom trenutku osmoricu povrijeđenih i devet raspoloživih košarkaša.

KK Crvena zvezda bez osam povrijeđenih igrača Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda je na gostovanju Dubaiju ostala bez još dvojice igrača - krila Čime Monekea i centra Ebuke Izundua.

Moneke nije ni nastupio zbog bola u preponi koji je osjetio još na zagrijavanju, a Izundu je bio najefikasniji igrač ekipe (16 poena), u trenutku u kojem je morao napolje zbog bola u skočnom zglobu.

Nažalost, veliki broj povreda prati Zvezdu još od priprema i zaključno sa današnjim gostovanjem Dubaiju ona ima čak osmoricu povrijeđenih i odsutnih igrača.

  1. Džoel Bolomboj
  2. Hasijel Rivero
  3. Ajzeja Kenan
  4. Tajson Karter
  5. Džordan Nvora
  6. Devonte Grejem
  7. Čima Moneke
  8. Ebuka Izundu

Kakve su povrede u pitanju?

Izvor: EPA/ALI HAIDER

Teže su povrijeđeni Džoel Bolomboj (stopalo), Ajzeja Kenan (ligament koljena) i Hasijel Rivero (stopalo), Tajson Karter zbog plućne embolije izvjesno neće igrati do kraja sezone, a iščekuje se oporavak Devontea Grejema, koji još nije debitovao zbog masnice na kosti, kao i Džordana Nvore, koji već skoro tri sedmice ne igra zbog povrede lista.

Toj listi igrača sada bi trebalo dodati i Monekea i Izundua, s tim da je Obradović poslije utakmice u Dubaiju dao optimistične vijesti u vezi sa Monekeom, koji bi trebalo u četvrtak da igra protiv Monaka u Beogradskoj areni.

"Trebalo bi da bude u timu, stalno smo u nekom vaganju - sa njim, Nvorom, sad i sa Ebukom. Da li će biti ili neće... Vraćanje i stavljanje u formu Batlera takođe nje lako, to je proces, treba još da razume gdje je, kako se ovdje igra... To su sve stvari koje ti smetaju da igraš na željeni način. Potreban je cijeli roster da bi se održao način igre, a to je sve teže i teže", rekao je Obradović poslije meča za TV Arena sport.

Pogledajte kako se povrijedio Izundu: 

Pogledajte

00:13
Ebuka Izundu povreda
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga povrede košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC