Nemanja Nedović žalio zbog promašenih trojki u završnici za infarkt protiv Partizana

Bivši košarkaš Zvezde promašivao šuteve u završnici i žalio zbog toga

Košarkaš Monaka Nemanja Nedović teško se mirio sa svojim promašajima u završnici meča protiv Partizana u Beogradskoj areni. Pri konačnom vođstvu crno-bijelih 78:76 njegovi saigrači i on promašili su pet "vezanih" pokušaja da izjednače ili preokrenu, a posljednji zvuk sirene spriječio je i šesti promašaj u nizu, jer je Majk Džejms zakasnio.

U toj seriji Nedović je dva puta pokušao da trojkama donese preokret, ali je oba puta promašio i na njegovom licu se vidjelo da mu je to teško palo. Kao igrač Zvezde bio je heroj evroligaškog derbija trojkom iz ugla za pobjedu, donosio je crveno-bijelima pobjede u derbiju i sa linije penala, ali u dresu Monaka nije uspio da učini isto.

Pogledajte njegovu reakciju poslije meča, nakon pozdrava sa igračima Partizana.

Nedović je završio meč sa osam ubačenih poena za 19 minuta u igri. U završnici je postigao veoma važnu trojku za Monako, uz pomoć koje su gosti u Areni produžili seriju kojom su poveli 75:74 na dva minuta do kraja. Nakon toga su Aleksej Pokuševski i Bruno Fernando vratili crno-bijelima prednost i tim rezultatom, 78:76, je utakmica i završena.

Monako je napustio Beogradsku arenu kao petoplasirani, sa skorom 6-4, dok je Partizan na 16. poziciji, sa učinkom 4-6. Nedović ove sezone u dresu francuskog predstavnika prosječno postiže 4,6 poena za po 12 minuta na terenu u Evroligi.

