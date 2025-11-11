Partizan igra meč koji ne smije da izgubi: Kako će Željko reagovati kada vidi "izdajnika"?

Partizan dočekuje Monako u meču Evrolige koji mora da dobije, neophodan je povratak na pobjednički kolosijek, a Željko Obradović će dočekati "izdajnika u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Partizan traži povratak na pobjednički kolosijek, doživio je četiri uzastopna poraza u Evroligi i posljednju pobjedu upisao je prije skoro mjesec dana (protiv Baskonije 17. oktobra). Trenutno je na skoru 3-6 i priliku za "popravni" imaće pred punim tribinama beogradske Arene protiv Monaka (20.30 časova).

Meč koji je pod moranjem da dobije, uprkos svim kvalitetima rivala koji je pri vrhu tabele sa skorom 6-3 i sa raspoloženim igračima kao što su Majk Džejms i Nikola Mirotić. Moraće crno-bijeli da nađu rješenje za sve to i da probaju da duplu evroligašku nedjelju završe sa skorom 2-0, pošto u petak gostuju Asvelu koji je na dnu tabele (14.11 u 20 časova).

"Najbolji lijek za situaciju u kojoj smo su pobjede. Nemamo vremena ni da tugujemo ni da se radujemo, radimo u istom ritmu, ponašamo se kao pred svaki sljedeći meč. Igramo protiv kvalitetnog tima, dugo igraju zajedno, imaju i Mirotića, Džejms ima izvanrednu sezonu, to su neke najbitnije stvari za njihovu igru. Moramo da zaustavimo te njihove kreatore, da igramo odbranu kao u Pireju. Napadački su izuzetno jaki, ali imaju i specijalce u odbrani", rekao je Željko Obradović u najavi meča.

Uoči ovog duela je Partizan izdao i saopštenje u kom traži "jednak tretman kod sudija", uz najavu "nezavisne ekspertize suđenja" zbog grešaka arbitara na njihovu štetu u dosadašnjem toku elitnog takmičenja.

Ko neće igrati i šta je sa Parkerom?

Potvrdio je trofejni stručnjak da u timu neće biti Arijana Lakića, ni Vanje Marinkovića, uz povrijeđenog Karlika Džounsa. Ono što navijače najviše brine jeste loša igra Džabarija Parkera. Nekadašnjeg drugog pika sa NBA drafta i čovjeka koji je predstavljen kao najveće pojačanje. Pruža dosta slabe partije.

"Te društvene mreže i tehnološka era su pogubni za svakog čovjeka, zamislite igrača koji o tome razmišlja. Mene to ne zanima, pokušavam da se isključim iz toga i da se time ne bavim, kada bih to radio, imalo bi negativan uticaj na moj posao. Informacije koje su mi potrebne nalazim na drugi način. Imate mišljenja koja će da kažu sve najbolje i sve najgore za Parkera. On je igrač koji daje sve od sebe na treningu. Nije bio povrijeđen, bio je bolestan, sve smo pratili. On je sada u redu, trenirao je najnormalnije. Jedan je od igrača koji na treningu radi na jedini način koji je ispravan, a to je da daje sve od sebe. Da li je mogao bolje i više da pomogne timu? Mislim da jeste, ali je tu. Trenira, to je prvi preduslov, insistiram na tome i insistiraću uvijek na tome, tu sve počinje i završava se", jasan je Obradović.

Da li će se Željko pozdraviti sa "izdajnikom"?

Još jedan detalj biće "pod lupom" u duelu Partizana i Monaka. Da li će Željko Obradović da se pozdravi sa Vasilisom Spanulisom? Protokoli to nalažu prije i poslije meča, tako da će biti zanimljivo vidjeti i kako će reagovati njih dvojica. Poznato je i zašto je srpski stručnjak ljut na njega.

Igrao je popularni Bili za Željka u Panatinaikosu od 2005. do 2010. godine, a onda je tada prešao u Olimpijakos, u redove najvećeg rivala. Uradio je to iako je obećao Obradoviću da to neće uraditi. Od tada su na "zaraćenim" stranama, a nedavno je na fajnal-foru Evrolige Spanulis na konferenciji kroz šalu rekao "da nije dobio poruku od Željka".

Šta kaže statisika?

Biće ovo sedmi duel Partizana i Monaka, a srpski tim vodi sa 4-2 u međusobnim duelima. Interesantno je i da su prethodne sezone pobjedu odnijeli timovi koji su gostovali, Monako je slavio u Beogradu, a Partizan u Monaku.

Kada je u pitanju statistika, Partizanov napad je trenutno na 16. mjestu (82.2 poena po meču), Monako je četvrti (29.4). Prednost crno-bijelih je ofanzivni skok (11.4 i po tome je na 10. mjestu naspram 10.2 rivala koji je na 19. poziciji po tome). Partizan je među najboljima u Evroligi kada je u pitanju broj izgubljenih lopti i broj ukradenih lopti. Kada je u pitanju šut za tri poena, interesantno je da su dva tima jedan ispod drugog, Partiza je šesti (36.1 odsto), Monako sedmi (35.6 odsto).

Jedan od parametara na kojima će Partizan morati da poradi dosta jeste broj asistencija. U tom segmentu je posljednji u Evroligi (16.3 po meču), dok je Monako po tome prvi (21.3 po utakmici). Jasno je da uticaj na to ima i izostanak Karlika Džounsa, ali će Nik Kalates, Dvenj Vašington, Šejk Milton i drugi morati da uključe više saigrače. Uostalom, ne treba zaboraviti i da je Kalates na prvom mjestu u istoriji Evrolige po broju asistencija. Nešto što je u ovom trenutku prijeko potrebno Partizanu.



