"Zdrav sam, odluka je trenera da ne igram": Aleksej Pokuševski o svojoj minutaži u Partizanu

Bivši NBA košarkaš nema značajnu ulogu među crno-bijelima. Bio je upitan zašto nije igrao protiv Olimpijakosa.

Krilni košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski nije nastupio prošlog petka u porazu od Olimpijakosa i na današnjem treningu je govorio o tome.

"Zdrav sam i trenerova odluka je bila da ne igram", rekao je on novinarima, a prenio "Sport klub".

Partizan je u seriji evroligaških poraza pred meč protiv Monaka u utorak od 20.30 časova. Ostaje da se vidi da li će se nešto promijeniti po pitanju minutaže Pokuševskog, koja ove sezone nije značajna.

Bivši košarkaš Olimpijakosa i Oklahome u Evroligi prosječno igra po 5:47 minuta i nijednom nije proveo više od sedam minuta na terenu. Prosječno postiže po 1,7 poen.

Već bilo nagovještaja da nije zadovoljan

Na početku svoje druge sezone u Partizanu Pokuševski je prije svega Partizanov adut u ABA ligi, u kojoj igra značajno više (16,8 minuta) i ima daleko veći doprinos (8,6). Ove sezone na "Jadranu" je najviše vremena odigrao protiv Krke (25:36 minuta), a najmanje u porazu od Dubaija prošle nedjelje, kada je na terenu bio 11 minuta.

U takvoj situaciji već je nagađano da Pokuševski nije zadovoljan ulogom.

