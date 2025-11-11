"Možda ga je bilo sramota što sam mu otac": Surova poruka Šekularca o sinu, talentu Partizana

Mladen Šekularac govorio je o razvojnom putu svoga sina Đorđa, talenta Partizana koji je sada na pozajmici u Metalcu.

Izvor: YouTube/Jao Mile podcast/Screenshot/MN Press

Početkom ove godine Đorđe Šekularac debitovao je za Partizan na Kupu Radivoja Koraća, ljetos je produžio ugovor, a onda je pozajmljen filijali Metalcu iz Valjeva. Za sada je odigrao samo tri utakmice u Valjevu, bez naročito zapaženog učinka, međutim u Partizanu i te kako vjeruju u njega, a u njega vjeruje i otac Mladen Šekularac.

Bivši košarkaš iz Bara, koji je između ostalog igrao za FMP, Virtus, Budućnost, bio je čak draftovan i od strane Dalas Maveriksa, smatra da je njegov sin do sada pravio određene greške na razvojnom putu, ali da vjeruje da to može da se ispravi.

"Pa žalosno je što ja negdje nisam u nekom dužem vremenskom periodu imao taj momenat saradnje s njim. Mislim da bi priča bila potpuno drugačija. Dakle, negdje ne mogu reći da nije htio, ali možda mu je bilo branjeno da se gleda sa mnom i sluša moje savjete, negde u nekom momentu ga je možda bilo i sramota što sam mu ja otac. Tako da, ja sam to prihvatio stojički. U tim situacijama samo je on na gubitku. Nisam ja. Ja sam samo dva kratka perioda tokom ljeta radio s njim, po nekih desetak dana, što je jako malo, a da je radio svako ljeto sa mnom sad bi sigurno igrao ABA ligu bez ikakvog razmišljanja", rekao je Šekularac u "Jao Mile" podkastu i dodao na čemu bi radio sa sinom.

"Te napadačke stvari koje bih ja mogao da mu pokažem, i primjenu istih, jer sam tada mogao da igram s njim jedan na jedan, a ti znaš da se tako najbolje napreduje... Sad je neke stvari promijenio, mislim da je negdje shvatio da za neke stvari valjalo bi da me posluša i počeo je da primjenjuje i to je sada bolje".

Šta to Đorđe Šekularac mora da popravi?

Ubijeđen je da će stvari doći na svoje u narednom periodu: "Pred njim je jedan, nadam se, studiozan rad koji može da uloži u sebe u svakom segmentu. Dakle, i životnom i sportskom. Voli mnogo, što mi je mnogo drago, ima voljni momenat, potencijal i talenat. Ima moju punu podršku i ja sam mu rekao moj telefon za njega je 24 sata otvoren. Naravno, to je moje dijete. Ima košarkaški pedigre, ima dobru ruku, ljevoruk je, znaš da su ljevoruki uglavnom nepredvidivi. Imao je nažalost i dosta povreda koje su ga pratile. Ali mislim da ako se sve uzme u obzir i ako neke stvari promijeni - da može da napravi fini skok u neku bolju stvar".

Prokomentarisao je i odluku da ode u Metalac Valjevo i šta to mora tamo da promijeni kako bi njegova karijera krenula uzlaznom putanjom u što skorije vrijeme.

"Ja sam rekao ako je ta KLS liga razvojna, dakle ako ćeš već da igraš za taj Metalac Valjevo, uz dužno poštovanje, moraš da budeš jedan od vođa. Da se nametneš. Ja sam već sa 13 igrao profesionalno, već sa 16 sam se nametnuo kao vođa, svojim ponašanjem treninzima, učinkom, sve van terena. Sada je sve na njemu, punoljetan je, dakle sad imaš pravo i da se oženiš i da se zajebeš, pa da glasaš imaš pravo. Tako da, Bože moj, sad je na njemu, stvarno ima moju podršku i ljubav i uvijek će je imati. Od prvog dana je imao, na njemu je sad šta će da iskoristi od toga, opet kažem ja sam stalno dostupan za njega", naglasio je.

Ko je Mladen Šekularac?

Karijeru je započeo u rodnom gradu, u Mornaru iz Bara (1996/97). Potom je nešto duži niz godina nosio dres FMP, od 1997. do 2002. poslije čega započinje internacionalnu karijeru.

Igrao je u Virtusu iz Bolonje, potom je jednu sezonu proveo i u Budućnosti (2003/04). Igrao je i za Apolon iz Grčke, Entreps Džajans i Spiru iz Belgije. Od 2009. do 2010. igrao je za Jedinstvo iz Bijelog Polja, potom Igokeu, a karijeru je završio u Zlatiboru.

Oprobao se i u trenerskom poslu, kratak period je vodio posljednji klub u kojem je igrao, a onda je stajao pored terena i u Slobodi iz Užica. Tokom igračkih dana igrao je i za mlađe selekcije reprezentaciju Jugoslavije, sa kadetima (do 16 godina) je osvojio zlato u Belgiji na Evropskom prvenstvu 1997. Dvije godine kasnije se na Univerzijadi okitio srebrom.

Oprobao se Šekularac i na NBA draftu. Najprije je 2000. i 2001. odlučio da se povuče, ali je već 2002. ostao i završio je u drugom krugu, kao 55. pik Dalasa.

Interesantno, deda Đorđa Šekularca je inače Rajko Toroman, nekadašnji košarkaški trener koji je dubok trag ostavio u Aziji.