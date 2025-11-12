logo
Željko Obradović o lošoj formi Džabarija Parkera: "Nemam šta da komentarišem, vidjeli ste kako izgleda"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Trener Partizana Željko Obradović pričao je o lošoj formi Džabarija Parkera među crno-bijelima.

zeljko obradovic o dzabariju parkeru Izvor: MN PRESS

Partizanovo najveće pojačanje za ovu sezonu, Amerikanac Džabari Parker, odigrao je razočaravajuće protiv Monaka i završio sa nula poena, uz promašenu trojku i dva neiskorišćena šuta za dva.

Poslije burne Partizanove pobjede i utakmice u kojoj je još jednom bilo očigledno da bivši igrač Barselone prolazi kroz probleme, o njemu je govorio trener crno-bijelih Željko Obradović.

"Nemam šta da komentarišem, vidjeli ste kako izgleda. Trener je tu da svakom igraču iz tima pomogne. To je moja obaveza i potrudiću se da njemu pomognem, kao i svim drugim igračima. Sezona je duga, naporna, forma ide gore-dole i kada je u pitanju forma najvažnije je da ljudi budu zdravi i spremni i da se kroz trening vraćaju u formu, a koliko ima vremena za trening, to su već teške i diskutabilne stvari", kazao je Obradović.

Parker je prvi put ove sezone završio evroligašku utakmicu sa "nulom", nakon što nije nastupio u prethodna dva meča, protiv Barselone i Olimpijakosa.

Tagovi

Željko Obradović Evroliga KK Partizan Džabari Parker

