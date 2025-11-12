Željko Obradović zagrlio čovjeka koji ga je najviše izdao, šta mu je rekao?

Reditelj prenosa utakmice Partizan - Monako dugo je poslije burne završnice zadržao kadar na pozdravu dvojice trenera Željka Obradovića i Vasilisa Spanulisa kraj terena. I to sa krupnim razlogom.

"Žoc" je pružio ruku Grku i potom ga zagrlio, a onda su proveli nekoliko trenutaka u razgovoru. Vidjelo se da je Obradović bio taj koji je nešto govorio "Biliju", svom nekadašnjem igraču sa kojim deceniju i po nije u dobrom odnosu.

"Nešto vrlo intimno je bilo. Nešto vrlo intimno", rekao je Obradović na konferenciji za novinare o tom trenutku. Pogledajte kako je izgledao njihov kratki razgovor:

Obradović (65) i Spanulis (43) sarađivali su izuzetno uspješno u Panatinaikosu, u sezoni 2005/06, pa od 2007. do 2010. Pod "Žocovim" vođstvom je postao jedan od najboljih igrača Evrope, on ga je dočekao nazad u hali OAKA 2007. poslije neuspješne NBA epizode u Hjuston Roketsima, a onda su 2009. zajedno postali šampioni Evrope. "Žoc" je bio trener Panate, Spanulis je bio lider uz Dimitrisa Dijamantidisa i MVP Fajnal-fora 2009. A, onda je sve puklo.

Spanulis je 2010. godine uzdrmao evropsku košarku kao malo ko u istoriji kada je prihvatio poziv Olimpijakosa da pređe u tim Dušana Dude Ivkovića. Željko Obradović mu to nikad nije oprostio.

"Lični odnos nam se raspao"

"Kada god me pitaju o njemu kažem isto - Spanulis je odličan primjer. Veliki je radnik, napravio je odličnu karijeru, shvatio je kako može da napreduje svakog dana. On je jedan od primjera koji dajem mladim igračima. Nije jedini naravno, tu su Dimitris Dijamantidis, Šarunas Jasikevičijus, Aleksandar Đorđević, Dejan Bodiroga i mnogi drugi".

Spanulis je odlaskom u Olimpijakos uz posredstvo svog agenta Miodraga Miška Ražnatovića napravio ogroman potres. Žoc je govorio o tom transferu uz objašnjenje da je prvobitni izgovor bio da Spanulis ode u NBA. Umjesto Amerike, završio je na drugom, crveno-bijelom kraju grada.

"Malo ljudi to zna, ali me je njegov menadžer pozvao u vezi odlaska u NBA. Tražio je da mu učinim uslugu, jer je rok za odlazak prošao. Izašao sam u susret. Na kraju smo se razišli i eto. Ali, kada je oborio rekord po broju poena u Evroligi kao trener Fenerbahčea sam mu aplaudirao. Lični odnos nam se raspao. Zna veoma dobro zbog čega, ali mu želim sve najbolje u životu", rekao je Obradović grčkim novinarima.

Dok je sve bilo još "svježe", Obradović nije želio da javno govori o "Biliju". "O njemu ne dajem izjave. I on i ja znamo šta se događalo, to je dovoljno", rekao je Obradović 2013. za MONDO.

Miodrag Miško Ražnatović je znao šta će uslijediti poslije tog poteza.

"Imao sam izuzetnu saradnju sa Panatinaikosom, Željko Obradović je bio moj blizak prijatelj. Međutim, Spanulis je želio da promijeni klub i da bude lider nekog tima. Poslije razgovora sa predstavnicima Olimpijakosa smo shvatili da je to za njega najbolje iako je to prelazak koji se ne radi. Znao sam da će se odnosi pogoršati, ali nisam za to obraćao pažnju. Tri godine poslije toga nisam potpisao nijednog igrača sa Panatinaikosom, pet godina nisam išao na utakmice, jer su mi rekli da je bolje da ne dolazim", rekao je Ražnatović u Beogradu, prilikom jednog razgovora sa studentima.

Spanulis postao legenda Olimpijakosa

Odmah po dolasku u Pirej, Spanulis je podigao dotad uzdrmanog velikana i učinio ga najdominantnijim timom Evrope poslije odlaska Željka Obradovića iz Panatinaikosa 2012.

Spanulis i Olimpijakos postali su šampioni Evrope u Istanbulu 2012. i u Londonu 2013. godine i ostao je crveno-bijeli sve do 2021, postavši ikona kluba. Godinu kasnije postao je trener Peristerija, Monako je preuzeo prošle godine i odveo ga na Fajnal-for Evrolige. Uz to je i selektor Grčke, sa kojom je osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu ove godine u Rigi.

