Filip Petrušev pobijedio Zvezdu, pa otkrio da li će se vratiti: "Znam da je mnogo navijača ljuto na mene"

Srpski košarkaš Filip Petrušev mogao bi u budućnosti da bude veliko pojačanje Crvene zvezde.

Košarkaši Crvene zvezde prekinuli su niz poraza u Evorligi, pošto su na gostovanju Dubaiju ostali bez snage i upisali treći poraz (102:86) u tekućoj sezoni. Među najzapaženijim akterima tog meča bio je srpski košarkaš Filip Petrušev, koji je susret završio sa 13 poena, sedam skokova i šest asistencija.

Krilni centar Dubaija svojevremeno je u dva navrata nosio dres Crvene zvezde, a što se njega tiče - nema nikakvih prepreka da se to desi i treći put. Iako je prije nekoliko mjeseci propuštena prilika da se Zvezda i Petrušev opet sretnu, ta opcija nije isključena u potpunosti.

"Vidjećemo... Zašto da ne! Naravno, da bih volio da opet igram za Zvezdu. Ovog ljeta je bila takva odluka, iz mnogo razloga. Desilo se šta se desilo, znam da je mnogo navijača ljuto na mene, ali zašto da ne opet Zvezda", rekao je Petrušev nakon meča u Dubaiju, a prenosi "Meridian Sport".

Bivši košarkaš Crvene zvezde siguran je da srpski tim pod komandom Saše Obradovića može da napravi veliki uspeh u Evroligi ove sezone.

"U početku je bilo teško. Ostajao sam bez daha... Je** ga, navikao sam da igram za Zvezdu i zaista je bilo teško, ali moram da dajem sto odsto za ekipu u kojoj igram", rekao je i osvrnuo se na igruci crveno-belih: "Zvezda igra fenomenalno. Od kada došao Saša okrenuo je mentalitet i igraju odlično - fizički jako - tako se igra Evroliga! Imaju 7-3, nalaze se u vrhu Evrolige, što je fenomenalno... Ne vidim kako neće igrati plej-of, što je sjajno".

Što se tiče Dubaija, to je prava balkanska kolonija i zbog toga je Petruševu bilo lako da se uklopi u novi kolektiv. Oko njega je mnogo igrača koji znaju srpski, a isto se može reći i za stručni štab, ljude u klubu...

"Kao kod kuće se osećam. Osim u Zvezdi kada sam bio, ovde ima najviše naših igrača. Izbrojali smo devetoricu koji pričaju srpski. Još stručni štab, ljudi iz klubi.. Skoro svi pričaju naš jezik i zaista je dobra atmosfera. Znači nam da se družimo", zaključio je srpski košarkaš koji je ove sezone jedan od lidera novog tima u Evroligi.

