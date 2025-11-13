Zvezda se oglasila o povredama svojih igrača: Evo šta je sa Nvorom, Monekeom i Izunduom

Crvena zvezda saopštila kakvo je stanje povrijeđenih igrača i da li će igrati protiv Monaka.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda tokom čitave sezone ima velikih problema sa povredama i zbog toga se klub oglasio novim saopštenjem pred današnji meč sa Monakom (20.00) u "Beogradskoj areni". U saopštenju se navodi da će neko vrijeme odsustvovati Ebuka Izundu, da Čima Moneke i Devonte Grejam neće igrati večeras, dok Džordan Nvora - možda hoće.

Prema informacijama iz Crvene zvezde, odluku će večeras pred meč donijeti trener Saša Obradović i vidjećemo šta se dešava sa najboljim košarkašem crveno-bijelih s početka sezone koji ne igra već tri nedjelje.

Evo i šta piše pojedinačno o pomenutim slučajevima.

Ebuka Izundu : "Detaljnim pregledima po dolasku u Beograd utvrđeno da je naš centar Ebuka Izundu doživio distorziju skočnog zgloba, koja će ga uz period oporavka i povratak u takmičarsku formu - odvojiti od terena u narednom periodu. Stepen distorzije koji je utvrđen nakon pregleda i očitavanja magnetne rezonance u četvrtak, pokazao je da je riječ o distorziji skočnog zgloba ali u blažem obliku bez strukturalnih oštećenja i težih posljedica, a naš centar je već počeo sa terapijama i procesom oporavka".

Podsjetimo, Crvena zvezda već duže vrijeme takođe ne računa na Džoela Bolomboja koji se oporavlja već mjesecima od teške povrede, dok do kraja sezone klub ne može da računa na Ajzeju Kenana koji je pokidao prednji ukršteni ligament koljena.

