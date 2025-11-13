logo
0

Crvena zvezda - Monako uživo: Gosti pogodili u posljednjoj sekundi

Crvena zvezda dočekuje tim iz Kneževine oslabljena neigranjem velikog broja košarkaša.

crvena zvezda monako uzivo livestream prenos Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda dočekuje Monako u Beogradskoj areni, desetkovana povredama jer ne može da računa na osmoricu igrača. Sve dramatičnija situacija sa povredama stvorila je ogromne probleme treneru Saši Obradoviću i pred večerašnji meč, nakon što je u utorak u Dubaiju prekinuta serija pobjeda crveno-bijelih u Evroligi.

Monako je iste večeri u Beogradu dramatično izgubio u Beogradskoj areni, u kojoj će i večeras zaigrati pred crveno-bijelim tribinama.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
20:55

Borben meč u Areni

20:53

Na poluvremenu, Zvezda - Monako 42:46

Džered Batler iskoristio je dva slobodna bacanja, ali su igrači Monaka za četiri sekunde prešli teren i omogućili Danijelu Tajsu lako polaganje.

Zvezda: Mekintajer 9 (3 sk, 8 as), Plavšić 2, Batler 5, Kalinić 4, Dobrić 6, Motiejunas, Odželej 12, Jago 3.
Monako: Okobo 8, Blosomgejm 4, Tajs 4, Dijalo 7, Hejs 4, Strazel 3, Mirotić 2, Džejms 14

20:44

Majk Džejms penalima odbija Zvezdin nalet

Već nekoliko puta je stajao na liniju penala najbolji igrač Monaka i sad je donio vođstvo 42:40.

20:41

18' Zvezda na Mekintajerov pogon, 37:37

Izvor: MN PRESS

  Mekintajer u kontri dodaje Odželeju za polaganje za "minus 1", a onda je iznudio faul Hejsa u napadu, u reketu Zvezde.

20:38

17' Zvezda se vraća trojkama!

Ognjen Dobrić pogodio je sa desne strane, druga trojka domaćina i 34:37 na semaforu. Vasilis Spanulis zove tajm-aut Monaka.

20:38

16' Monako perfektan u napadu, Zvezda u igri

Eli Okobo šutira sa velikim lukom za 28:37, a Miler-Mekintajer trojkom vraća Zvezdu na "minus 6".

20:30

Odželej se povrijedio, ali dobro je - zakucao je za 26:31

Morao je da napusti teren jer mu se pružala pomoć, a onda se vratio i snažno zakucao, da pokaže da je sa njim sve OK.

20:27

12' Monako se odljepljuje, vodi 29:23

Strazel je pogodio nakon što je Nikola Mirotić ukrao loptu crveno-bijelima. I Nemanja Nedović je ušao u igru sa klupe za goste.

20:22

Strazel donosi Monaku vođstvo 25:23

Zvezda je pogodila četiri od prvih pet šuteva za tri poena, Monako je ubacio tri iz šest šuteva. Strazel je pogodio veoma težak šut preko Davidovca na kraju prve četvrtine.

20:19

Jagova trojka, ali kao da je Plavšićeva, 23:22

Oduzeo je Zvezdin centar loptu igračima Monaka u njihovom reketu, dodao je do Jaga, a on je pogodio iz ugla trojku za vođstvo.

20:17

8' Majk Džejms u ritmu, 20:20

Već devet poena je postigao lider Monaka, posljednja dva koša postigao je nakon prodora. Uroš Plavšić je pomislio da ga je blokirao, ali je ipak bila silazna putanja. Batler mu je odgovorio trojkom.

20:12

5' Majk Džejms pogađa trojku, prvi tajm-aut

Monako je pogotkom svog najboljeg igrača prišao na "Minus 1" (11:10).

20:08

4' Dobrićeva trojka za eksploziju Arene, 10:7

Izvor: MN PRESS

  Crveno-bijeli u već karakterističnoj energiji ušli u meč. Odželej je pogodio trojku da zapali navijače, a onda su svi skočili kada je i Dobrić pogodio sa distance.

20:05

Obradović odabrao petorku, Monako bolje počeo

Saša Obradović izveo je protiv Monaka petorku u sastavu Mekintajer - Batler - Miljenović - Davidovac - Motiejanuas. Na startu meča gosti napadima "gađaju" Motiejunasa i vode 5:4.

19:36

Nvora definitivno ne igra

Ovo je tim Zvezde  - Miler Mekintajer, Plavšić, Miljenović, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Stojković, Motiejunas, Odželej, Radošić, Dos Santos.

19:36

Ko sve ne igra za Zvezdu?

Džoel Bolomboj
Hasijel Rivero
Ajzeja Kenan
Tajson Karter
Džordan Nvora
Devonte Grejem
Čima Moneke
Ebuka Izundu

19:36

Delije ovacijama dočekale Nikolu Mirotića

19:30

Majk Džejms prvi na terenu

Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

  Lider Monaka Majk Džejms među prvima je izašao na zagrijavanje.

19:30

Nvora ipak ne igra?

Izvor: MN PRESS

  Iako je portal "Telegraf" najavio da će Džordan Nvora igrati, po svemu sudeći on neće biti u timu. Krilni igrač Zvezde nedjeljama je van terena i još neće biti spreman, jer je povreda lista očigledno komplikovanija nego što se isprva činilo.

19:25

Ovo je startnih 12 Zvezde?

Reporter MONDA iz Beogradske arene javlja da je ovo sastav crveno-bijelih: Miler Mekintajer, Plavšić, Miljenović, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Stojković, Motiejunas, Odželej, Radošić, Dos Santos

19:25

Dobro došli u tekstualni prenos

Utakmica Zvezda - Monako počinje u 20 časova i po svemu sudeći crveno-bijeli će igrati bez osmorice igrača, jer nisu spremni ni Moneke, ni Nvora, uz niz ostalih povrijeđenih.

