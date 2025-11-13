Crvena zvezda - Monako uživo: Gosti pogodili u posljednjoj sekundi

Crvena zvezda dočekuje tim iz Kneževine oslabljena neigranjem velikog broja košarkaša.

Crvena zvezda dočekuje Monako u Beogradskoj areni, desetkovana povredama jer ne može da računa na osmoricu igrača. Sve dramatičnija situacija sa povredama stvorila je ogromne probleme treneru Saši Obradoviću i pred večerašnji meč, nakon što je u utorak u Dubaiju prekinuta serija pobjeda crveno-bijelih u Evroligi.

Monako je iste večeri u Beogradu dramatično izgubio u Beogradskoj areni, u kojoj će i večeras zaigrati pred crveno-bijelim tribinama.