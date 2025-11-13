Crvena zvezda - Monako uživo: Gosti pogodili u posljednjoj sekundi

Crvena zvezda dočekuje tim iz Kneževine oslabljena neigranjem velikog broja košarkaša.
Crvena zvezda dočekuje Monako u Beogradskoj areni, desetkovana povredama jer ne može da računa na osmoricu igrača. Sve dramatičnija situacija sa povredama stvorila je ogromne probleme treneru Saši Obradoviću i pred večerašnji meč, nakon što je u utorak u Dubaiju prekinuta serija pobjeda crveno-bijelih u Evroligi.
Monako je iste večeri u Beogradu dramatično izgubio u Beogradskoj areni, u kojoj će i večeras zaigrati pred crveno-bijelim tribinama.
Borben meč u Areni
Na poluvremenu, Zvezda - Monako 42:46
Džered Batler iskoristio je dva slobodna bacanja, ali su igrači Monaka za četiri sekunde prešli teren i omogućili Danijelu Tajsu lako polaganje.
Zvezda: Mekintajer 9 (3 sk, 8 as), Plavšić 2, Batler 5, Kalinić 4, Dobrić 6, Motiejunas, Odželej 12, Jago 3.
Monako: Okobo 8, Blosomgejm 4, Tajs 4, Dijalo 7, Hejs 4, Strazel 3, Mirotić 2, Džejms 14
Majk Džejms penalima odbija Zvezdin nalet
Već nekoliko puta je stajao na liniju penala najbolji igrač Monaka i sad je donio vođstvo 42:40.
18' Zvezda na Mekintajerov pogon, 37:37Izvor: MN PRESS
Mekintajer u kontri dodaje Odželeju za polaganje za "minus 1", a onda je iznudio faul Hejsa u napadu, u reketu Zvezde.
17' Zvezda se vraća trojkama!
Ognjen Dobrić pogodio je sa desne strane, druga trojka domaćina i 34:37 na semaforu. Vasilis Spanulis zove tajm-aut Monaka.
16' Monako perfektan u napadu, Zvezda u igri
Eli Okobo šutira sa velikim lukom za 28:37, a Miler-Mekintajer trojkom vraća Zvezdu na "minus 6".
Odželej se povrijedio, ali dobro je - zakucao je za 26:31
Morao je da napusti teren jer mu se pružala pomoć, a onda se vratio i snažno zakucao, da pokaže da je sa njim sve OK.
12' Monako se odljepljuje, vodi 29:23
Strazel je pogodio nakon što je Nikola Mirotić ukrao loptu crveno-bijelima. I Nemanja Nedović je ušao u igru sa klupe za goste.
Strazel donosi Monaku vođstvo 25:23
Zvezda je pogodila četiri od prvih pet šuteva za tri poena, Monako je ubacio tri iz šest šuteva. Strazel je pogodio veoma težak šut preko Davidovca na kraju prve četvrtine.
Jagova trojka, ali kao da je Plavšićeva, 23:22
Oduzeo je Zvezdin centar loptu igračima Monaka u njihovom reketu, dodao je do Jaga, a on je pogodio iz ugla trojku za vođstvo.
8' Majk Džejms u ritmu, 20:20
Već devet poena je postigao lider Monaka, posljednja dva koša postigao je nakon prodora. Uroš Plavšić je pomislio da ga je blokirao, ali je ipak bila silazna putanja. Batler mu je odgovorio trojkom.
5' Majk Džejms pogađa trojku, prvi tajm-aut
Monako je pogotkom svog najboljeg igrača prišao na "Minus 1" (11:10).
4' Dobrićeva trojka za eksploziju Arene, 10:7Izvor: MN PRESS
Crveno-bijeli u već karakterističnoj energiji ušli u meč. Odželej je pogodio trojku da zapali navijače, a onda su svi skočili kada je i Dobrić pogodio sa distance.
Obradović odabrao petorku, Monako bolje počeo
Saša Obradović izveo je protiv Monaka petorku u sastavu Mekintajer - Batler - Miljenović - Davidovac - Motiejanuas. Na startu meča gosti napadima "gađaju" Motiejunasa i vode 5:4.
Nvora definitivno ne igra
Ovo je tim Zvezde - Miler Mekintajer, Plavšić, Miljenović, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Stojković, Motiejunas, Odželej, Radošić, Dos Santos.
Ko sve ne igra za Zvezdu?
Delije ovacijama dočekale Nikolu Mirotića
Majk Džejms prvi na terenuIzvor: MONDO/Jelena Bijeljić
Lider Monaka Majk Džejms među prvima je izašao na zagrijavanje.
Nvora ipak ne igra?Izvor: MN PRESS
Iako je portal "Telegraf" najavio da će Džordan Nvora igrati, po svemu sudeći on neće biti u timu. Krilni igrač Zvezde nedjeljama je van terena i još neće biti spreman, jer je povreda lista očigledno komplikovanija nego što se isprva činilo.
Ovo je startnih 12 Zvezde?
Reporter MONDA iz Beogradske arene javlja da je ovo sastav crveno-bijelih: Miler Mekintajer, Plavšić, Miljenović, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Stojković, Motiejunas, Odželej, Radošić, Dos Santos
Dobro došli u tekstualni prenos
Utakmica Zvezda - Monako počinje u 20 časova i po svemu sudeći crveno-bijeli će igrati bez osmorice igrača, jer nisu spremni ni Moneke, ni Nvora, uz niz ostalih povrijeđenih.