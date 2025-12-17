logo
Tramp izvrijeđao sve bivše predsjednike Amerike: Okačio im slike u Bijeloj kući i ponizio ih za sva vremena (Foto)

Autor Dušan Volaš
0

Tramp okačio plakete bivših predsjednika u Bijeloj kući sa uvredljivim natpisima ispod svake fotografije.

Tramp okačio slike bivših predsjednika u Bijeloj kući i izvrijeđao ih Izvor: Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ne prestaje da šokira svojim ponašanjem i tretmanom prema svojim kolegama, odnosno bivšim predsjednicima Sjedinjenih Država. U jednoj prostoriji u Bijeloj kući pojavile su se slike bivših predsjednika na zidovima sa podužim natpisima iznad njih.

Međutim, opis ispod svake slike, prema pisanju "CNN-a", dosta podsjeća na Trampove objave na njegovoj društvenoj mreži "Truth social". Okačena je i njegova plaketa na kojoj je u kratkim crtama opisan njegov život i politička karijera.

Ovaj hodnik nalazi se u zapadnom krilu Bijele kuće. Preuređen je po naređenju Trampa kako bi se "odala počast" svim bivšim predsjednicama i njihovim zaslugama za vrijeme trajanja mandata.

Ispod njegove plakete je poduži tekst o "velikoj pobedi na predsjedničkim izborima 2024. godine". Tada se Tramp vratio na vlast nakon pauze od četiri godine, a ispod njegove slike se opisuje kako je pobijedio uprkos "naoružavanju organa za sprovođenje zakona protiv njega uz dva pokušaja atentata".

Najoštrije komentare ispod fotografija dobili su Džozef Bajden i Barak Obama. U opisu ispod slike Obame se navodi da je bio prvi tamnoputi predsjednik Sjedinjenih Država, ali mu je u imenu dodato "Husein" aludirajući na Sadama Huseina.

Kritikovao ga je zbog nuklearnog sporazuma sa Iranom, loše ekonomije Sjedinjenih Država u to vrijeme (prema tvrdnjama Trampa) i zbog potpisivanja Pariskog sporazuma o klimatskim promjenama. Tramp je to u svom prvom mandatu poništio zbog čega američki predsjednik smatra da je uradio veliku stvar za svoju zemlju.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit je potvrdila za "CNN" da je većinu tekstova ispod fotografija bivših predsjednika pisao lično Donald Tramp. Objasnila je da su "opisi elokventno napisani i da opisuju zaostavšinu svakog bivšeg predsjednika".

Tagovi

Donald Tramp SAD bijela kuća

Još iz INFO

