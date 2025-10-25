logo
Amerikanci bijesni na Trampa zbog Bijele kuće: Srušio istočno krilo izgrađeno za vrijeme Ruzvelta (Foto)

Amerikanci bijesni na Trampa zbog Bijele kuće: Srušio istočno krilo izgrađeno za vrijeme Ruzvelta (Foto)

Autor Vesna Kerkez
Srušeno je istočno krilo Bijele kuće zbog izgradnje balske sale.

tramp srušio istočno krilo bijele kuće Izvor: Shutterstock/rarrarorro

Istočno krilo Bijele kuće u Vašingtonu u Sjedinjenim Američkim Državama srušeno je nakon svega tri dana, zbog novog projekta američkog predsjednika Donalda Trampa, piše "Washington Post". Riječ je o balskoj sali od 90.000 kvadratnih metara, a projekat je vrijedan oko 300 miliona evra.

Bijela kuća je navela da je projekat okarakterisan kao "proces modernizacije". Ova odluka Trampa izazvala je talas nezadovoljstva među građanima o čemu piše list iz Vašingtona.

Administracija Trampa nije javno saopštila da će srušiti istočno krilo. Za svega tri dana, cijelo istočno krilo je srušeno i sklonjeno, kao da nikada nije ni postojalo.

Pogledajte fotografije radova na Bijeloj kući

Kada je izgrađeno istočno krilo Bijele kuće?

Istočno krilo je izgrađeno 1902. godine za vrijeme predsjednika Teodora Ruzvelta. Od tada je ona prozvana kao "javna kapija" u Bijelu kuću - više miliona posjetilaca je prošlo tuda u turističkim obilascima.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit je na konferenciji za medije rekla da jeste riječ o modernizaciji, ali da je predsjednik Tramp "postupao u skladu sa savjetima arhitekata". Otkrila je i planove Trampa.

"Planovi su se promijenili kako bi se obezbijedila dugotrajna stabilnost strukture. Predsjednik želi da uradi ono što je ispravno za Kuću naroda. Predsednik Tramp je poručio da će iz svojih sredstvima pokriti svaki manjak, privatni donatori su već obezbijedili oko 350 miliona dolara", objasnila je ona.

SAD Donald Tramp bijela kuća rušenje

