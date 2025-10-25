Horor u Diznilendu, poginule 3 osobe za manje od dvije nedjelje: Policija preuzela park, zatvoren luksuzni hotel

Poginule su tri osobe u Diznilendu na Floridi za manje od dvije nedjelje.

Poginule su čak tri osobe za manje od dve nedjelje u zabavnom parku Diznilend na Floridi u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "New York Post". U posljednjoj nesreći je stradao muškarac u hotelu "Contemporary Resort" koji se nalazi u sklopu ovog zabavnog parka, blizu Orlanda na Floridi.

Uzrok nesreće i smrti muškarca još uvijek nije poznat. Na društvenim mrežama osvanule su brojne fotografije na kojima se vide policijske trake i veliki broj pripadnika policije u tom hotelu.

Takođe, na društvenim mrežama pojavile su se već brojne teorije o navodnom uzroku nesreće. Na "Fejsbuku" postoje navodi osoba koje tvrde da su bili svjedoci nesreće da je neko navodno namjerno skočio sa hotela koji ima čak 14 spratova,

List iz Njujorka podsjeća da je u julu 2023. godine u ovom hotelu jedan muškarac izvršio samoubistvo. Hotel inače važi za vrlo popularan i luksuzan, noć je oko 1.000 dolara.