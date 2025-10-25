Jak zemljotres u Grčkoj: Treslo se tlo kod poznatog ostrva

Jak zemljotres pogodio je večeras Krit.
Jak zemljotres magnitude 3,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je ostrvo Krit u Grčkoj, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres je registrovan večeras oko 19:51 časova na području Krita.
Epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.0381 i dužine 26.8002, istočno od grada Heraklion. Potres je registrovan na dubini od oko 13,3 kilometara.
#Earthquake(#σεισμός) M3.2 strikes 66 km E of#Siteía(#Greece) 7 min ago. More info:https://t.co/xdEWXEq0bV— AllQuakes - EMSC (@EMSC)October 25, 2025