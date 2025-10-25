Jak zemljotres u Grčkoj: Treslo se tlo kod poznatog ostrva

Jak zemljotres pogodio je večeras Krit.

Izvor: Printscreen/Twitter/EM

Jak zemljotres magnitude 3,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je ostrvo Krit u Grčkoj, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres je registrovan večeras oko 19:51 časova na području Krita.

Epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.0381 i dužine 26.8002, istočno od grada Heraklion. Potres je registrovan na dubini od oko 13,3 kilometara.