"Moka Slavnić me zvao u poluvremenu": Zvezda je gubila, a on je rekao Đuroviću šta će biti

"Moka Slavnić me zvao u poluvremenu": Zvezda je gubila, a on je rekao Đuroviću šta će biti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Vlade Đurović otkrio detalj zanimljivog razgovora sa Zoranom Mokom Slavnićem u poluvremenu utakmice Zvezda - Monako

Zoran Moka Slavnić zvao Vladu Đurovića Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je ostvarila veliku pobjedu protiv Monaka u Beogradskoj areni, odigrala sjajan meč u Beogradskoj areni i ostavila bez teksta poznatog srpskog trenera Vladu Đurovića.

"Oduševljen sam i moram da kažem da čestitam igračima prije svega. U ovom sastavu, bez toliko povrijeđenih igrača, sedam ili osam... Bravo i Obradoviću za izjavu da je ponosan na igrače, svi smo ponosni. Bravo za gospodina Drčelića, bravo za navijače Zvezde koji su iznijeli pobjedu u hali. Velika pobjeda, dvije pobjede razlike u odnosu na Monako, kandidata za Fajnal-for, a istovremeno se Zvezda zadržala u vrhu tabele Evrolige, koje dijeli sa Hapoelom i Olimpijakosom i tu će ostati", rekao je Đurović za TV Arena sport.

"Fantastićna borbenost, malo sreće, nerviranja mnogo, mnogo i grešaka, nevjerovatno mnogo promašenih slobodnih bacanja, 12, u jednom trenutku bilo je i ispod 50 odsto, što je nedopustivo. Međutim, rekao sam na početku da je naspram Zvezde tim koji je bolji na svim pozicijama, ali boj ne bije svijetlo oružje, već srce u junaka. Mnogo veća borbenost nego u Dubaiju, malo sreće. Kalinić me oduševio, bio je na svim dijelovima terena, Mekintajer izvanredan, pa je napravio nekle gluposti... Svi su ispunili očekivanja, ali šta su uradili Batler i Dobrić, to je fantastično. Plavšić je dao pet poena. Sa malim fondom igrača izdržali su rovovsku borbu."

Otkrio je zanmljiv detalj - da ga je legendarni as Zvezde Zoran Moka Slavnić pozvao i da mu je najavio pobjedu crveno-bijelih.

"Moka Slavnić me zvao u poluvremenu i rekao 'Dobijamo, jer ovi nemaju stabilnost.' Oni nemaju pravog vođu. Džejms je strašan igrač, ali ne vodi ekipu kad treba i tako se postavilo. Čestitam i Moki za tu prognozu", dodao je Đurović.

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Monako Evroliga Zoran Slavnić Vlade Đurović

