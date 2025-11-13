logo
Kompliment za Sašu Obradovića: "Kad su me doveli, uradili su dobar posao"

Kompliment za Sašu Obradovića: "Kad su me doveli, uradili su dobar posao"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović izuzetno raspoložen poslije velike pobjede protiv Monaka u Evroligi, u Beogradskoj areni.

sasa obradovic i voditeljka arene kristina tomic Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Saša Obradović rekao je poslije pobjede protiv Monaka da su njegovi igrači heroji.

"Dobro, na početku čestitke mom timu, nevjerovatan posao, posebno u prvom dijelu. Dobra odbrana dovela nas je u ovu situaciju. Moji momci su heroji, bez sedmorice igrača u rotaciji, bez igrača sa velikom ulogom. Došli smo sa puta i opet smo našli način da budemo koncentrisani. Čestitam im i ponosan sam na njih", kazao je on za TV Arena sport.

Na konstataciju voditeljke Kristine Tomić da je i on heroj, jer Zvezda nalazi rješenje iz kola u kolo iako ima povrede, Obradović se nasmijao.

"Hvala vam, uradili su dobar posao kada su me doveli", dodao je on.

Zvezda se pobjedom protiv Monaka vratila na diobu prvog mjesta Evrolige.

(MONDO)

