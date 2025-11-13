"Malerišu ga ljudi, nije mu lako": Saša Obradović traži podršku za igrača Zvezde kog najviše kritikuju

Trener Crvene zvezde traži da navijači podrže Uroša Plavšića. Naglasio je njegov značaj za pobjedu protiv Monaka

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Saša Obradović želio je da na prvom mjestu istakne da su njegovi igrači heroji pobjede protiv Monaka, a sa njima i njegov stručni štab.

"Trenerski tim je uradio dobar posao u odnosu na taktiku igre koju smo imali i koju smo primijenili i držali se toga kroz drugo poluvrijeme. Nisu se snašli realno, dali su 33 poena u drugom dijelu, a eliminisali smo glavne igrače u realizatorskim akcijama, pogotovo Majka Džejmsa, Okoboa... Procijenili smo da je to najveća prijetnja i sa dobrim, pravovremenim udvajanjima pravili smo dobru razliku."

Nabrajao je ključne faktore velike pobjede protiv svog bivšeg tima.

"Nadskakali smo ponovo protivnika i to je jedan od razloga zašto smo dobili, kao i zašto smo izgubili utakmicu u Dubaiju. Veoma sam zadovoljan, i ovo je utakmica sa velikim karakterom i srcem. Teško je stvarno, lično sam bio 'dizzy' i ovog jutra isto nisam bio najbolji poslije putovanja, ali iz tog razloga ova pobjeda je još slađa."

"Podržite Uroša Plavšića"

Izvor: MN PRESS

Rekao je da je bilo jasno da gosti neće imati tajni u odnosu na njegovu pripremu. Na tom mjestu je naglasio doprinos Uroša Plavšića, borbenog centra koji pokušava da uđe u formu, ali je dao značajan doprinos pobjedi.

"Znam dobro njihove igrače, kao i oni mene i akcije koje igramo, ali mislim da smo stvarno dobro pripremili utakmicu, koliko je to moglo za dan i po. Bitno je da imaš sa kim da sprovedeš taktiku. Mislim da smo svi odgovorili na visokom nivou. Volio bih da istaknem još jednu stvar, koja meni 'bode oči', a treba da se kaže. Treba dati više od 100 odsto podrške Urošu Plavšiću. U odnosu na njegov tretman i na to kako ga ljudi malerišu, nije lako igrati. Voli Zvezdu i bez obzira na neke promašaje, odigrao je fenomenalnu utakmicu."

Potom je i pojedinačno hvalio igrače, sa akcentom na Ognjena Dobrića, Nikolu Kalinića, Džereda Batlera...

"Ne znam da li je ovo Šegijeva najbolja utakmica u Evroligi... Uzeo je kapitenski i uradio posao. Kalina fenomenalan, pravi vođa ekipe. Tačno zna šta u kom momentu da radi na terenu. Kada je najumorniji, tada je najpametniji. Da li je tajm-aut ili ne, on se sjeti specijala koji smo igrali ne tako često. I u momentu se sjetio i postavljao ih je. Igrač koji je i znao specijal nije bio na mjestu, ali svaka mu čast, hoću da ga istaknem. Njegova košarkaška inteligencija je stvarno velika."

"Batler još treba da uči, to je definitivno, ali ljudi su sad malo vidjeli o čemu se radi. Nisam skoro vidio takvu brzinu u prvom koraku, baš sam maloprije komentarisao. Fenomenalno sve rješava iz kontakta. Baš je jako pojačanje. Treba mu malo forme, razumijevanja šta hoćemo, ali daje nam garancije, što je vrlo važno."

Da li je nešto posebno rekao ekipi? Svi znaju da je ovaj meč bio poseban za njega nakon što je prošle sezone dobio otkaz u Monaku.

"Da nema emocija, da je pobjeda svaka - pobjeda, iako možda svi znaju da je ovo malo druga kategorija pobjede, zna se kako sam otišao odande, kako je sve to izašlo. Rekao bih - nezasluženo, ali dobro je, uživaću danas i sutra, pošto je slobodan dan, ali to je to. Toliko sve traje, čekamo igrače koji izlaze iz povrede i polako sklapamo cjelinu. Kad se sve to spoji, siguran sam da ćemo da izgledamo dobro. Ako je moguće poslije ovog svega da kažem da ćemo izgledati bolje, odosmo mi u prvake Evrope (osmijeh). Ali znam šta imam u smislu kvaliteta i talenta, samo da ostanemo svi zajedno i čuda su moguća."

Kakva je situacija sa povredama? Dok jedan za drugim "padaju" igrači, kako su treneri?

"Da znate da je povrijeđen i trener, otišao mu je list, ali trebalo bi da se vrati. Nvora je tu, u treningu je i nije mogao da poslije jednog trenera bude tu. Za ostale - vidjećemo, narednih dana će biti analizica i imaćemo pravu infomaciju što se tiče Čime. Grejemu naravno još treba kondicije, jer je najviše izostao", dodao je Obradović u večeri povratka Zvezde na vrh tabele Evrolige.