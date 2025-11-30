Vučić o ostavci Željka Obradovića: "Pomogao sam da dođe u Partizan i nisam se više miješao"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao najvreliju temu u srpskoj javnosti prethodnih dana - ostavku Željka Obradovića u KK Partizan.

Odluka trenera Željka Obradovića da podnese ostavku u KK Partizan glavna je tema prethodnih pet dana u srpskoj javnosti, a sada je o njoj govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Gostujući na TV Informer, Aleksandar Vučić je prokomentarisao vanrednu situaciju u klubu poslije ostavke Obradovića: "Kriv sam i kad izgubi Hajduk sa Liona... Takva je priča sa promjenama Sferopulosa u Zvezdi i sad Obradovića u Partizanu. Kako ne, zna se da sam kriv. Verovatno jer sam pomagao u njegovom dovođenju u Partizan, dalje se ni u šta nisam miješao. Ćutao sam na povike i uzvike i nikad reč nisam rekao, a mnogo smo pomagali taj klub", rekao je Vučić.

Potom je predsjednik Srbije govorio i o podršci koji su dobili "vječiti" rivali:

"FK Partizan je imao najveću podršku države od svih klubova. I to najveću od svih klubova u cijelom svijetu da je dobio toliko novca od jedne države. Pomogli smo i FK Crvena zvezda, nešto manje od FK Partizan, kao što smo značajno smo pomagali KK Partizan, ali smo nešto više pomagali KK Crvena zvezda".

"Što se tiče KK Partizan, taj klub redovno izmiruje obaveze prema državi i tu mogu da ih pohvalim, iako je podrška države veća od onoga što govore. Nadam se da će i KK Crvena zvezda u najskorijem periodu takođe ispuniti svoje obaveze", dodao je on.

Šta dalje za KK Partizan?

Željko Obradović je u subotu definitivno prelomio i odlučio da se ne vrati u Partizan, tako da crno-bijeli traže novog trenera i sportskog direktora koji bi trebalo da budu predstavljeni naredne nedjelje.

Kao glavni kandidat za sportskog direktora, doduše u trenutku kada je Obradović i dalje bio u dilemi da li ostaje, spominjao se Žarko Paspalj koji bi trebalo da nasledi Zorana Savića koji je "platio glavom" za loše rezultate i slab učinak pojačanja. Osim Paspalja spominjali su se još Novica Veličković i Milenko Tepić.

