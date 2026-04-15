Saša Obradović odredio 13 za "meč istine": Ko će biti otpisan pred plej-of Evrolige?

Poznato je na koga će Saša Obradović računati na meču protiv Real Madrida.

Crvena zvezda u srijedu od 20.45 igra posljednju utakmicu ove sezone u Evroligi koja će možda dati odgovor na pitanje sa kog će mjesta u plej-of. Zvezdi je potrebna pobjeda protiv Real Madrida, uz to da se poklope još neki rezultati, tako da može da se nada šestom mjestu.

Ekspedicija crveno-bijelih otputovala je u srijedu ujutru u Madrid, a na put je Saša Obradović poveo 13 igrača, odnosno jedan od njih će biti prekobrojan pred samu utakmicu.

Dakle, ovo je 13 igrača koje je na put poveo Saša Obradović: Kodi Miler-Mekintajer, Džared Batler, Ognjen Dobrić, Tajson Karter, Stefan Miljenović, Čima Moneke, Džordan Nvora, Nikola Kalinić, Semi Odželej, Dejan Davidovac, Džoel Bolomboj, Ebuka Izundu i Hasijel Rivero.

Vidjećemo da li će se ovoga puta konačno u sastavu naći Dejan Davidovac ili će Obradović "ostati vjeran" 12 igrača koje je ipak najčešće koristio u posljednjih nekoliko nedjelja u Evroligi.

Takođe, dodajmo i to da je u Beogradu ostao Donatas Motiejunas, koji je već duže prekobrojan i vjerovatno odlazi iz kluba.

Šta treba Zvezdi za 6. mjesto?

Pored pobjede nad Real Madridom, Zvezdi je potrebno da se poklope još tri rezultata - poraz Žalgirisa od Pariza, zatim pobjeda Panatinaikosa nad Efesom i pobjeda Monaka nad Hapoelom. U tom slučaju, čak četiri tima bi sezonu završila sa skorom 22-16, a u krugu bi Crvena zvezda imala najbolji skor i tako stigla do šeste pozicije.