Kodi Miler-Mekintajer razočaran nakon poraza Zvezde u Madridu: "Frustriran sam, ovo nije smjelo da se desi"

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer bio je razočaran igrom svog tima u Madridu. Plejmejker crveno-bijelih nije želio da proslavi čak i rekord Nika Kalatesa koji je dostigao protiv Reala.

Crvena zvezda je pred plej-in fazu pretrpjela bolan poraz u Madridu od Reala. Na visini zadatka u tom susretu nije bio plejmejker od kojeg se najviše očekivalo - Kodi Miler-Mekintajer je za 33 minuta postigao četiri poena, uz jako loše procente šuta. Imao je svega 25 odsto iz igre. Poslije susreta analizirao je poraz i tom prilikom bio je vidno nezadovoljan.

"Frustriran sam. Ali ne zbog toga što smo izgubili ili kako smo izgubili. Ne možeš da kontrolišeš mnogo stvari, ali ono što smo mogli da kontrolišemo, mislim da mi kao tim to nismo uradili. Imali smo još jednu sjajnu priliku, ali kao i cijele sezone, nismo je iskoristili", rekao je Zvezdin plejmejker za Meridian sport.

Susret je obilježila i povreda Džoela Bolomboja, Amerikanac sa ruskim pasošem tek što se oporavio i vratio na teren, a već će morati da ga napusti... "Mnogo je uticalo što nije mogao da nam pomogne. On mnogo utiče na igru. Ali i pored toga, imamo dovoljno talentovan tim da ne izgubimo na način na koji smo izgubili. Kao što sam rekao, Real je sjajan tim, pogotovo kod kuće gdje su izgubili samo jednu utakmicu u Evroligi cijele sezone. Uradili su ono što je trebalo, i zato su tu gdje jesu sada."

Vrlo zrelo je Miler - Mekintajer pristupio ocjeni igre Crvene zvezde. Bio je nezadovoljan izgledom tima, pa je zbog toga u plej-inu otrkio da meč ne zavisi od rivala - već od toga kakva se Zvezda pojavi na terenu. "Nije važno protiv koga igramo. Važno je kako ćemo se pojaviti, posebno defanzivno. Mislim da sam protiv Reala pravio mnogo grešaka u odbrani. Mi kao tim smo pravili mnogo defanzivnih grešaka. Ne možeš da kontrolišeš promašaje, ali možeš da kontrolišeš defanzivni intenzitet, i mislim da smo ga protiv Reala izgubili."

Postoji jedan recept za pobjedu: Odbrana "Odbrana. Tako igramo. Nismo tim za igru u postavljenom napadu. To znamo od početka sezone. Mnogo se oslanjamo na tranziciju, ali jedini način da trčiš u tranziciji je da napraviš defanzivne zaustavljanja. I mislim da to ponekad zaboravimo kao tim - da je naša najveća ofanzivna snaga zapravo stvorena odbrambeno. Nije to igra jedan na jedan, nije to da mi kao tim pogađamo teške šuteve, nego da se odbranimo i trčimo, i to smo izgubili iz fokusa."

Mekintajer je ukratko upisao i čitavu sezonu Crvene zvezde, makar ligaški dio Evrolige. "Polovinom sam izuzetno ponosan. Dvije godine zaredom smo u priči. Kao što sam uvijek govorio, nije bitno šta su spoljašnja očekivanja. Realnost je da posljednjih deset godina nismo bili u toj priči. A posljednje dvije godine smo konstantno tu, borimo se za top 6, samo nam je malo falilo, za jednu ili dvije utakmice. A to rade veliki timovi - ne propuštaju te prilike, bez obzira kako počnu sezonu. Dakle, dio mene je izuzetno ponosan, ali dio mene je i veoma razočaran jer smo propuštali te šanse. Mnogo utakmica smo mogli i morali da dobijemo, i samo jedna ili dvije bi napravile razliku."

Mekintajer je u Madridu izjednačio rekord Nika Kalatesa u jednoj sezoni (286). Ipak, razloga za slavlje, kako sam kaže, nije bilo. "Iskreno, to mi sada ne znači ništa, pogotovo poslije ovog poraza. To su dvije propuštene prilike - da možda budemo u top 6 ili viši nosioci i propuštena prilika da se uradi nešto istorijski individualno. Tako da, da, imam dosta pomiješanih emocija trenutno", zaključio je Kodi.

