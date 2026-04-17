Itudis psovao i vikao na "minus 21": Na minut do kraja zvao tajm-aut zbog akcije za Madara

Itudis psovao i vikao na "minus 21": Na minut do kraja zvao tajm-aut zbog akcije za Madara

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Dimitris Itudis je bio bijesan zbog poraza svog tima od Monaka i na minut do kraja je zvao tajm-aut.

Dimitris Itudis ljut na košarkaše Hapoela Izvor: Arena 4 premium/Printscreen

Tim Hapoela iz Tel Aviva je na iznenađenje svih pregažen na gostovanju u Monaku i tako je umjesto na petom završio na šestom mjestu u Evroligi, a Dimitrisu Itudisu se to nije svidjelo.

Na nešto više od minut do kraja pri rezultatu 103:82 za rivala grčki stručnjak je bijesan pozvao tajm-aut na kome se čulo koliko je bio ljut na svoje igrače zbog iznenađujuće loše igre.

"Šta vam je sada? Samo gubite j***nu loptu! Priiitiiisiiiteee!", vikao je iz sveg glasa na početku tajm-auta. Poslušajte ovaj tajm-aut Dimitrisa Itudisa: 

Zatim je sa klupe digao nekadašnjeg plejmejekra Partizana Jama Madara i pokazao da će vrlo bitnu akciju igrati za njega.

"Tišina, napadamo ovdje sa loptom. Probajte da vidimo da li možemo da izađemo sa Elijem Okobom. Napad - igrajte akciju 22, gledajte. Ti dodaš loptu do Jama Madara, ti dodaš dalje", rekao je Dimitris Itudis.

Na kraju svega Hapoel je završio kao šesti i igraće direktno u plej-ofu Evrolige, tj. u četvrfinalu. Što se tiče Monaka, za sada ekipa iz kneževine drži sedmo mjesto i najbolju poziciju u plej-inu.

