Prozivao Zvezdu, sad javno traži novi klub: Odigrao najbolji meč u karijeri i oglasio da je slobodan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Džaron Blosomgejm je istakao da traži novi klub, a nakon toga je odigrao utakmicu karijere.

Džaron Blosomgejm traži novi klub Izvor: MN PRESS

Džaron Blosomgejm je najavio da na kraju sezone napušta Monako, a onda je odigrao najbolju utakmicu u životu. Amerikanac koji igra na krilnoj poiziciji je u meču sa Hapoelom, u kome je Monako razbio izraelski tim, dao 30 poena.

To mu je rekord karijere, a nedavno prije ovog nestvarnog meča on je najavio da je završio sa Monakom i da će naredne sezone promijeniti sredinu. On je na kraju sezone slobodan igrač i biraće gdje će potpisati sljedeći ugovor.

"U junu ću postati slobodan igrač. Otvoren sam za nekoliko timova, ali imam svoje želje. Siguran sam da mi je ovo posljednja sezona u Monaku, želim sa ovom pričom da završim što bolje. Želim da pobjeđujem što više ovdje prije nego što odem na drugo mjesto. A to da li će u nekom klubu biti Vasilis Spanulis ili neće, uticaće na moju odluku mnogo. Obožavam da igram za njega, gdje god bude volio bih tu da igram", rekao je Blosomgejm i tako nagovijestio gdje bi mogao da ode.

Pričao ranije o Zvezdi i Partizanu

Amerikanac, koji sada već ima 32 godine, završio je koledž Klemson i draftovan je kao pretposljednji pik drafta 2017. godine. Poslije pokušaja u San Antoniju, Klivlendu i razvojnoj ligi 2020. godine došao je u Izrael, zatim je igrao sezonu u Ulmu i od 2022. je u Monaku. Pričao je tokom ove sezone momak iz Atlante o Zvezdi i Partizanu i navijačima u Srbiji, a u odgovoru jednom navijaču je i isprozovao Crvenu zvezdu.

