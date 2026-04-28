Brejk Panatinaikosa u Valensiji: Grci vodili 38 minuta, pa umalo pali u ludoj završnici

Brejk Panatinaikosa u Valensiji: Grci vodili 38 minuta, pa umalo pali u ludoj završnici

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Velika pobjeda Panatinaikosa u Valensiji, Španci poklekli na domaćem terenu.

Panatinaikos pobijedio Valensiju u gostima Izvor: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia

Košarkaši Panatinaikosa savladali su Valensiju u gostima na startu plej-ofa Evrolige sa 67:68. Izabranici Ergina Atamana su vodili tokom 38 minuta, ali je španski tim uspio da "zakuva" na kraju, ali ne i da odbrani domaći teren.

U samom finišu je viđena prava drama, Kendrik Nan je promašio jedno slobodno bacanje pri rezultatu 67:67, ostale su 2,1 sekunde za Valensiju, ali nisu uspjeli izabranici Pedra Martineza da režiraju preokret. Monetero nije uspio da se izbori od svog čuvara, Grent je odigrao sjajnu odbranu i na kraju pobjeda Panatinaikosa koji je uspio da sačuva živce i izbori brejk u Valensiji.

Gubio je tim Ergina Atamana ove sezone neke nevjerovatne mečeve, ali riješeni su da spasu ovu sezonu koja im je umalo iskliznula iz ruku.

Gosti su mnogo bolje ušli u meč, imali du dvocifrenu prednost tokom prve četvrtine, da bi u drugoj dostigli maksimalnih +11, ipak na poluvrijeme se otišlo sa 32:39. Malo šta je košarkašima Valensije išlo od ruke u ovoj utakmici, ali nije ni atinski tim blistao.

U posljednjoj dionici se zakuvalo, a domaćin je na dva minuta pred kraj stigao do prvog izjednačenja. Kendrik Nan je preuzeo lidersku ulogu u finišu, međutim, neočekivano promašio prvo slobodno bacanje pri rezultatu 67:67, ali je drugo pogodio.

Tako je dao Valensiji 2,1 sekundu šanse za preokret, ali nisu uspjeli domaći igrači da izvedu aut kako su planirali, pa je slavlje Atinjana moglo da počne.

