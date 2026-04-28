Blamaža Vase Micića potez sezone u Evroligi: Žan Montero ga ponizio, navijači rekli svoje

Potez košarkaša Valensije Žana Montera proglašen za najbolji u Evroligi.

Navijači su odabrali potez Žana Montera za najbolji u sezoni 2025/26! Evroliga je na zvaničnim nalozima objavila da je as Valensije zaslužio laskavo priznanje, dok je ovo momenat koji srpski košarkaš Vasilije Micić sigurno ne pamti po dobru. Tačnije, vjerovatno je ovo jedna od većih blamaža koje je tokom karijere doživio na terenu.

Montero je u produžetku utakmice 27. kola između Valensije i Hapoela preuzeo odgovornost, jednim driblingom je izbacio najskupljeg igrača lige Vasilija Micića, a onda ga drugim bacio na parket. Tako je izgradio sebi poziciju za trojku koju je pogodio u posljednjim sekundama napada.

To je bio ključni trenutak koji je doveo Valensiju do vođstva od 93:91, i od tog momenta Španci više nisu gubili vođstvo, pa su na kraju slavili poslije velike drame u Tel Avivu 104:99.

Ko je još bio u konkurenciji?

Pored poteza Žana Montera, navijači su birali između Vejda Boldvina koji je postigao pobjedonosni koš protiv Panatinaikosa u Atini, kao i alej-upa Kodija Milera-Mekintejera za Džoela Bolomboja.

U konkurenciji se našao i pobjednički koš Kendrika Nana na utakmici protiv Baskonije, ali je Montero odnio najviše glasova na društvenim mrežama.