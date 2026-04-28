Vrijeme je za završnicu Evrolige: Sve informacije o plej-ofu, ko će proći na fajnal-for?

Kreću četvrtfinalni mečevi u plej-ofu Evrolige i samo četiri ekipe obezbijediće mjesto u Atini na završnom takmičenju i borbi za trofej.

Izvor: MN PRESS

Vrijeme je za završnicu Evrolige. Plej-in turnir je završen, poznati su svi učesnici plej-ofa i ko će se boriti za prolaz na fajnal-for u Atini. U pitanju su Olimpijakos, Valensija, Real Madrid, Fenerbahče, Žalgiris, Hapoel Tel Aviv, Panatinaikos i Monako. Ko će od njih da završi u grčkoj prestonici (od 22. do 24. maja).

Večeras kreće takmičenje, igraće se tri utakmice, dok će jedna da bude u srijedu. Evroliga je ponovo napravila ogromne probleme zbog rasporeda, pošto ljubitelji košarke neće moći da gledaju sve mečeve jer sve tri utakmice počinju u razmaku od sat vremena, tako da će morati da se biraju dueli koji će da se prate. Ovo su utakmice koje se igraju večeras:

Fenerbahče - Žalgiris (19.45 časova)

Olimpijakos - Monako (20h)

Valensija - Panatinaikos (20.45h)

U srijedu se igra samo meč Reala i Hapoela u Madridu (20.45h)

Serije se igraju na tri pobjede, prednost domaćeg terena u eventualnoj "majstorici" imaće ekipe koje su domaćini u spomenuta četiri meča večeras. Četiri najbolje ekipe potom idu u Atinu na završni turnir.

Kakvi su međusobni okršaji timova?

Fenerbahče je tim koji je igrao možda i najljepšu košarku u većem delu sezone, pa je u završnici potpuno pao. Žalgiris je imao suprotnu priču, a zanimljivo je i da je tim iz Kaunasa dobio oba međusobna duela ove sezone (84:81 kući i 92:82 u Istanbulu). Kada je ukupni skor u pitanju, Fener je u prednosti (21-13).

Olimpijakos je sezonu završio kao prvi na tabeli, ali je oba puta izgubio od Monaka, kod kuće (92:87), pa i u gostima (81:80). Interesantan je i podatak da je francuski tim dobio četiri od posljednjih pet mečeva i da vodi u ukupnom skoru (10-7).

Valensija je jedno od najprijatnijih iznenađenja sezone. Španski tim je uz to slavio oba puta protiv tima Ergina Atamana. Prvo u Atini (89:79), pa i u Španiji (102:84). Takođe ima i prednost u međusobnom skoru (8-6).

Real je dobio oba meča protiv sastava Dimitrisa Itudisa, prvo u Sofiji (75:74), pa onda i u Madridu (92:83). Ujedno su to i prvi okršaji dviju ekipa i Real vodi (2-0). Bilo je dosta problema sa ovim duelom zbog zabrane prisustva navijača, pa se na kraju pronašlo solomonsko rješenje i ulaz će biti dozvoljen samo vlasnicima sezonskih ulaznica, uz veliki broj policajaca i obezbjeđenja.

Kakve su razlike u budžetima ekipa?

Još jedan zanimljiv podatak jeste i bitka sa budžetima. Odnosno razlika između četvrtfinalnih parova kada su budžeti u pitanju. Najveća je između Panatinaikosa i Valensije pošto grčki tim ima čak 17 miliona veći budžet.

Ovako izgledaju četvrtfinalni parovi kada su u pitanju budžeti ekipa prema informacijama "BasketNewsa":

Valensija (9.5 miliona evra) - Panatinaikos (26.5 miliona), razlika 17 miliona evra

Olimpijakos (između 22 i 22.5 miliona evra) - Monako (između 13.5 i 14 miliona), razlika 8.5 miliona evra

Fenerbahče (između 16 i 16.5 miliona evra) - Žalgiris (između 8.5 i 9 miliona), razlika 7.5 miliona

Real Madrid (19 miliona evra) - Hapoel Tel Aviv (20 miliona), razlika milion evra.

Šta vi kažete - ko ide na fajnal-for Evrolige?