logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša Vezenkov ponovo MVP Evrolige

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Bugarin Saša Vezenkov piše istoriju evropske košarke.

sasa vezenkov mvp evrolige

Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov je MVP Evrolige za sezonu 2025/26! Ovo je njegovo drugo priznanje za najkorisnijeg igrača, pošto je isti individualni uspeh ostvario i u sezoni 2023/24, prije neko što je otišao u NBA ligu.

Vezenkov je ove sezone prosječno bilježio 19,4 poena, 6,6 skokova i 1,2 asistencije za 28 minuta na parketu, na 34 odigrane utakmice.

Bugarin je tako ponovio uspjeh Tonija Parkera koji je postao dvostruki MVP u sezoni 2005/2006.

 Krilni centar je prethodno uvršten u idealnu petorku takmičenja sa Nikolom Milutinovim, Žanom Monterom, Elajdžom Brajantom i Silvanom Franciskom, a to mu je pošlo za rukom čak četiri puta u karijeri.

Takođe, prošle sezone je bio MVP finala, dok je dva puta bio najbolji strijelac Evrolige (2023, 2026).

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:15
Košarkaši Olimpijakosa stigli u Beograd
Izvor: Kurir
(MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC