Saša Vezenkov ponovo MVP Evrolige

Bugarin Saša Vezenkov piše istoriju evropske košarke.

Izvor: Profimedia

Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov je MVP Evrolige za sezonu 2025/26! Ovo je njegovo drugo priznanje za najkorisnijeg igrača, pošto je isti individualni uspeh ostvario i u sezoni 2023/24, prije neko što je otišao u NBA ligu.

Vezenkov je ove sezone prosječno bilježio 19,4 poena, 6,6 skokova i 1,2 asistencije za 28 minuta na parketu, na 34 odigrane utakmice.

Bugarin je tako ponovio uspjeh Tonija Parkera koji je postao dvostruki MVP u sezoni 2005/2006.

⭐️⭐️ Sasha Vezenkov is your 2025–26 EuroLeague MVP



The@Olympiacos_BCforward becomes the first two-time MVP since Anthony Parker (2005–06)



Etching his legacy higher with every season



Brought to you by@Motopic.twitter.com/ClOZeB2wAd — EuroLeague (@EuroLeague)April 26, 2026

Krilni centar je prethodno uvršten u idealnu petorku takmičenja sa Nikolom Milutinovim, Žanom Monterom, Elajdžom Brajantom i Silvanom Franciskom, a to mu je pošlo za rukom čak četiri puta u karijeri.

Takođe, prošle sezone je bio MVP finala, dok je dva puta bio najbolji strijelac Evrolige (2023, 2026).

